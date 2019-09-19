Военные РФ получат зенитные ракетные комплексы "Тор" на 100 млрд рублей

Минобороны РФ и завод "Купол" в Ижевске подписали два долгосрочных госконтракта на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".

Документ был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина, который в День оружейника находится с рабочей поездкой в Ижевске. Сумма контракта составит около 100 млрд рублей, сообщил Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК).

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В соответствии с контрактами в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплексы ЗРК Тор-М2 и Тор-М2ДТ, добавил президент. Он подчеркнул, что "реализация этих контрактов укрепит позиции предприятий и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружения".

Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Основная специализация предприятия – производство ЗРК малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", ведет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги.

"Тор-М2" – комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Стоит на вооружении Сухопутных войск РФ (войсковая ПВО) с 2015 года. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. На базе "Тор-М2" создан вариант комплекса для Арктики – "Тор-М2ДТ".

О поступлении на Северный флот первых арктических "Торов" в июне сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.