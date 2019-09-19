"Базель" разгромил "Краснодар" в Лиге Европы

Футболисты "Краснодара" уступили швейцарскому "Базелю" со счетом 0:5 в гостевом матче первого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в присутствии 14127 зрителей.

В составе победителей отличились Кевин Буа (9-я и 40-я минуты), Лука Дзуффи (55) и Ноа Окафор (79), еще один мяч на 55-й минуте в свои ворота отправил полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена.

"Краснодар" потерпел самое крупное поражение в еврокубках. Напомним, накануне российские команды стартовали в групповом этапе главного европейского клубного турнира – Лиге чемпионов. Столичный "Локомотив" в Леверкузене победил "Байер" со счетом 2:1, а днём ранее петербургский "Зенит" сыграл во Франции вничью с "Лионом" 1:1.