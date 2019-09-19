В Киеве сообщили о массовом минировании зданий

Киевская полиция получила четыре анонимных сообщения о минировании в столице Украины ряда объектов, в том числе детских садов, жилых домов, мостов, торговых центров и госучреждений, сообщила на своей странице в Facebook начальник отдела коммуникации ведомства Оксана Блищик.

«В настоящее время полиция Киева получила 4 анонимных сообщения о заминировании ряда объектов, в частности: 11 детских садов, 8 медицинских учреждений, 20 жилых домов, столичных мостов, 1 дипломатического и 7 госучреждений, 22 ТРЦ», — написал Блищик.

В полиции Киева призвали граждан отнестись с пониманием к мерам, которые предпринимает полиция в рамках проверки поступившей информации. К проверкам привлечены подразделения взрывотехников, кинологи и киберполиция, поскольку письма прислали на электронную почту.

18 сентября в Киеве мужчина остановил движение на мосту и угрожал его взорвать.