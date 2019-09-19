«Иногда гул окружающей жизни становится слишком громким». «Фонтанка» поговорила с подписантами коллективных писем

В России продолжается сбор подписей под коллективными письмами в защиту фигурантов «московского дела».

Петр Кассин/Коммерсантъ

«Фонтанка» поговорила с петербуржцами – подписантами коллективных писем в защиту осуждённых и обвиняемых по делам о массовых беспорядках и насилии в отношении силовиков. И медики, и писатели, и учителя, и айтишники с деятелями искусств говорят о том, что их подпись – следствие очевидной несправедливости государства.



К вечеру 19 сентября к коллективным письмам священников РПЦ, учителей и айтишников добавились солидарные призывы художников, книгоиздателей и писателей, медиков и даже мультипликаторов. «Фонтанка» нашла среди подписантов петербуржцев и узнала о причинах публичного жеста и ожидаемой ими реакции.



1) Подписант «письма медиков» Андрей Павленко, заместитель директора Клиники Высоких Медицинских Технологий СПбГУ.



Я подписался, потому что это справедливые требования. Я слежу за событиями, которые происходят в стране в последнее время. Да, это московская история. Но всё, что происходит в Москве, это не частная история. Это история, которая будет влиять на все процессы в стране. Это маленькая локальная битва, которая может привести к очень большим изменениям. Несправедливость происходит не первый раз, но у всего есть точка кипения. Видимо, это тот самый момент. Обилие несправедливости приближает это закипание. Общество не хочет мириться с текущим положением дел. Люди хотят изменений. И я думаю, что это характеризует способность общества выйти на более высокий уровень развития. Не правы те, кто считает, что медики раньше не высказывались. Но сейчас говорят не только медики. Заговорили священнослужители! Это вообще удивительно. Медики же в гораздо более ущемлённом состоянии, чем нынешняя церковь. Протестов от медиков всё больше. Идут забастовки по регионам. Это справедливая реакция на нечеловеческие условия труда. Коллеги стали понимать, что если ничего не делать с этим, они так и останутся в том состоянии, которое их не устраивает. Власти сейчас нужно идти на колоссальные системные изменения, если она хочет сохраниться. А по этому делу я жду изменения части приговоров. Не думаю, что нужно отпускать всех. Человек, который написал про детей силовиков, был неправ. Пять лет для него слишком строго. Но он неправ. Причём здесь дети силовиков? Их семьи? Мне кажется, он не был адекватен. А что касается остальных требований, они абсолютно логичны.



2) Подписант «письма учителей» Алексей Богословский, преподаватель географии гимназии № 610



Об этом все говорят. Так я и узнал. Естественно, что все говорят, ведь несправедливость настолько очевидна, что говорить стали даже не только те, кто выступает традиционно, но и те, кого называют лоялистами. Удивляются уже те, кто поддерживает власть. Людям стали давать реальные сроки вообще ни за что. Стоял, говорил по телефону, – избили, задержали, дали три с половиной года тюрьмы. Другому сломали ногу и выписали штраф. Как учитель географии, я бы мог порассуждать, на что похожа сейчас наша страна, но я не слишком слежу за подробностями соблюдения прав в Свазиленде, Венесуэле или Северной Корее. Так бывает там, где авторитарные режимы. Где выстроена авторитарная вертикаль. Но до КНДР нам к счастью ещё далеко! Россия достойна большего.

Количество подписантов среди коллег я объясняю ещё и тем, что если раньше хоть как-то старались придумывать улики, то сейчас всё очевидно. Видео говорит само за себя. Однако судей это не волнует. Приговоры выносят реальные. Вряд ли это нужно конкретно этим судьям… Почему это всё нужно мне, учителю? Потому что это письмо учителей. Я – учитель. Я увидел сегодня такое же письмо от представителей книжного бизнеса, я подпишу и его. Я занимаюсь переводами и редактурой. Будь такое письмо от жителей Петроградского района, я бы и его подписал. Мне нравится, с какой скоростью появляются новые подписи. Очевидно, что многих коллег это всё не радует, и они готовы об этом говорить. Это не обычная история. Подчеркну, что среди школ Петербурга наша гимназия отметилась максимальным количеством подписантов. Не думаю, что подпись одного человека что-то решает, но, безусловно, сигнал руководству страны дан. Дело Ивана Голунова было ярким. Оно показало, что результаты могут быть. И Голунов тоже не был один. По тому же сценарию многие сидят, но Голунов известный, и его выпустили. Боюсь, что и здесь возможна та же схема. Правильно и здорово, что актёры заступились за коллегу сейчас, но боюсь, что Устинова выпустят, а остальным будет сложнее.

3) Подписант «письма писателей и книгоиздателей» Никита Елисеев, член союза писателей Петербурга, ведущий библиограф РНБ (Публичной библиотеки), критик, переводчик.



Происходят несправедливые решения, неправосудные. Очевидно, что нужно что-то делать, чтобы эти люди вышли на свободу. Вот и всё. Почему это дело неправосудное понятно всем ведь? Летом в Москве люди вышли на демонстрацию. Даже не протестную. Они вышли сообщить, что подписи их кандидатов были реальными, после того, как кандидатам сказали, что их подписи поддельные. Люди понимают, что они выходят под полицейские дубинки. И если они готовы выйти за своего кандидата под дубинки, то что же вы нам врёте про подделанные подписи? Дальше часть этих людей арестовали. За что? Пластиковые стаканчики? Какую-то урну, которая куда-то полетела? Если так дальше пойдёт, то ведь и меня могут арестовать. Мало ли что я скажу, что я сделаю, с моим темпераментом. Лиха беда начало. Сначала арестовали этих ребят, завтра меня, за анекдот. Я этой подписью защищаю себя! Вы скажете, у нас такие традиции? Государство должно защищать меня. Оно для этого. Если происходит какая-то война, я защищу государство. Это мой общественный договор. Вот традиции. А в реальности, если у меня не окажется паспорта, меня могут задержать на сутки по их инструкциям. Скажите это в Англии, там, где действительно есть традиции. Вас просто не поймут. Аресты за отстаивание своих прав – это не традиции. Это свинство, беззаконие, бардак, произвол и далее только матом. Какой может быть реакция властей на наше письмо, я не знаю. Я не политолог. Но я не понимаю, что было бы, если бы этих кандидатов независимых выбрали? Максимум – быстрее бы арестовали подонка, который ворует из бюджета. Всё! Кто мог ожидать, что людей, которые честно собрали подписи, посадят в тюрьму? Что сказал великий Салтыков-Щедрин? А он, между прочим, начинал свою карьеру в МВД. Он сказал: «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления». Что бы ещё такое придумать, чтобы люди слегка прифигели? Это традиция российского государства – держать народ в изумлении. В том числе и поэтому реакция на наши письма может быть самой неожиданной.



4) Подписант «письма IT-шников и программистов» Филипп Кулин, генеральный директор хостинга DIPHOST.



Я не в пещере живу. Я вижу, что вокруг происходит. Да и активную позицию по каким-то вопросам занимаю. Тем более, моя публичная деятельность как раз связана с правоприменением, с избирательностью права. Сейчас модно подписываться социальными группами, кружками по интересам — я влился в тренд. Я считаю податливость медийному давлению одной из кошмарных черт текущей власти, но это работает. И второй момент – часть людей, которые проходят по «московскому делу», в разной степени дальности мне знакомы. Это такие же простые люди, некоторые из них имеют активную гражданскую позицию. Я и сам иногда хожу на какие-то акции (например, я был на митинге 31 апреля 2018 года в защиту Telegram на проспекте Сахарова), я мог быть среди них. Я думаю, что кого-то отпустят, кому-то заменят реальные сроки условными, кому-то так всё и оставят. Это будет зависеть и от величины медиа-давления, и от каких-то причин, которые мне/нам не известны. Я и в Голунова-то не верил.



5) Подписант «письма мультпликаторов» дважды номинант на премию Оскар, режиссёр-аниматор Константин Бронзит



Иногда гул окружающей жизни становится слишком громким. Есть вещи, которые невозможно игнорировать, когда они начинают мешать твоей деятельности. У каждого человека есть свой долг. Долг выполнять свои обязанности. У кого-то строить, у кого-то лечить, у кого-то учить, у кого-то рисовать. И когда весь этот гул начинает оглушать, на него невозможно не реагировать, и это мешает работать. Именно поэтому мы, мультипликаторы, немного такие зашоренные люди, вдруг оторвали головы от своих листочков, посмотрели друг на друга и сказали: «А ведь действительно, что-то тут не так». И мы посчитали своим гражданским долгом тоже высказаться. Реакции мы ждём ровно такой, какую ждут все нормальные люди. Апелляции, пересмотр дела. Причём по всем фигурантам. Ощущение вопиющей несправедливости невыносимо. Все изучили записи того, что инкриминируется фигурантам дела. Есть Интернет. Можно посмотреть с разных камер и точек. Всё видно. Нет никаких вопросов о том, кто кого бил. Только если нет сверхсекретных записей, в существовании которых я сомневаюсь. Их бы сразу показали нам. Это был бы главный козырь обвинения. Поэтому есть основания полагать, что никаких других записей не существует. Отсюда и возмущение общества. Абсолютно справедливое. И мы ждем перемен.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»