В Грозном горит трёхэтажный торговый центр

В Грозном произошел пожар на территории крупного торгового центра «Гранд парк». Об этом сообщает агентство «Грозный информ» со ссылкой на пресс-службу МЧС Чечни.

«Как сообщили в главном управлении МЧС России по Чеченской Республике, горит магазин на первом этаже», — цитирует агентство сообщение МЧС.

Площадь возгорания, по данным спасательных служб, составляет 150 кв.м.

«Проведена эвакуация людей. По предварительной информации пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

В МЧС уточнили, что на место инцидента были направлены «силы и средства по повышенному рангу вызова»: 12 единиц техники и 50 человек личного состава.