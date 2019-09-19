Путин указал на ошибки при подготовке импортозамещения в ОПК

Очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе привели к изменению сроков выполнения заданий гособоронзаказа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии России.

«В ряде случаев, как практика показывает, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что с учетом комплексности планов по перевооружению армии и флота такие сбои должны быть оперативно устранены.

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«В этой связи правительству и профильным ведомствам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования», — сказал Путин.

Кроме того, президент России отметил большой объем закредитованности ОПК. По его словам, нехватка средств связана, в том числе, с недозагрузкой мощностей при снижении объёма заказов, а также необходимостью финансирования опытно-конструкторских работ, затраты по которым не учтены в плановых документах.