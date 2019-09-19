Вышел из спецприемника, должен был сам туда и вернуться. Директора ФБК арестовали на восемь суток

Мещанский суд Москвы отправил директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова под административный арест. Как сообщает 19 сентября «Медиазона», он должен провести там восемь суток ареста, которые были назначенные ему в августе.

Суд посчитал, что у ареста не истек срок давности, так как лицо уклонилось от отбытия административного наказания. И не учел того, что после освобождения Жданова никто в спецприемник не помещал, он вышел и поехал домой: «и он не был обязан «самого себя поместить себя в спецприемник»».

Судья посчитала началом отбытия наказания 13 часов 19 сентября.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан в Москве 19 сентября возле его дома. Ранее служба судебных приставов Москвы возбудило в отношении Жданова дело в связи с неисполнением судебного решения об удалении из Youtube фильма «Он вам не Димон».