В Киеве «заминировали» все мосты, ТЦ и роддома

Анонимные сообщения о заложенных бомбах на мостах, в торговых центрах и роддомах украинской столицы получили вечером 19 сентября сотрудники МВД Киева.

По данным издания «Страна.ua», сейчас проводится эвакуация из указанных зданий, на места также выехали правоохранители, кинологи и взрывотехники.

Только вчера в центре Киева силовикам больше часа пришлось успокаивать мужчину, который обещал взорвать мост «Метро». Оказалось, что в «террористы» он пошел из-за несчастной любви.