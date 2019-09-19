«Газель» на скорости превратилась в «гармошку» из-за криво припаркованной «Скании». Водитель не выжил

Один человек погиб, и один в тяжелом состоянии в результате аварии, которая произошла 19 сентября около 18.30 в Московском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 27-летний водитель, который получил права два года назад, у дома 28 по Кубинской улице не справился с управлением «Газелью» и врезался в припаркованный с нарушением автомобиль «Скания» с полуприцепом. Бросив грузовик посреди дороги водитель куда-то отшел.

В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте происшествия, пассажир — мужчина на вид 25-30 лет с тяжелыми травмами был госпитализирован.

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По факту ДТП следователи ГУ МВД России проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.