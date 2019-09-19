Биатлонист Шипулин, став депутатом Госдумы, обещал перечислять ветеранам половину зарплаты

Антон Шипулин, победивший на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области, в Инстаграм опубликовал свою первую инициативу: «Половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета Ветеранов своего избирательного округа», – написал олимпийский чемпион 2014 года.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов спортсмен набрал 41,59% голосов.

Шипулин также отметил, что ему было непросто войти в новый для него ритм работы и влиться в коллектив депутатов Госдумы. «Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов», – цитирует его Rsport.