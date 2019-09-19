Офицерский кулак поместил в кому рядового из Лебяги. Командование части говорит о честном спарринге, мамы сослуживцев обсуждают конфликт

Нейрохирурги Военно-медицинской академии спасают жизнь 20-летнему петербуржцу Владиславу Орлову. Военнослужащий разведывательной роты в/ч 3526 пятеро суток находится без сознания, позитивных прогнозов врачи не дают.

Владислав Орлов

О происшествии в Лебяге (бытовым названием часть обязана поселку Лебяжье) «Фонтанке» стало известно 19 сентября. По данным нашего издания, командование части стоит на официальной версии, что удары нанесены офицером в процессе тренировочного боя – спарринга. Участницы закрытой группы соцсети «ВКонтакте» делятся информацией от сыновей, сослуживцев Влада Орлова: 14 сентября во время обеда рядовой и командир роты сцепились словесно, а уже потом конфликт был перенесен на маты (мягкий настил, предохраняющий от ушибов).

Инцидент произошел во время сборов на полигоне. Владислава в состоянии комы доставили в реанимацию Ломоносовской больницы. Трое суток ушло у командования части на то, чтобы найти транспорт и перевезти своего военнослужащего в Военно-медицинскую академию в Петербурге. Врачи не дают гарантии, что с пострадавшим можно будет поговорить в ближайшие месяцы.

Обстоятельства, при которых рядовой Орлов получил травму, изучают следователи 53-го военно-следственного отдела. Первичная информация и последствия укладываются в 111-ю статью Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решение о возбуждении дела пока не принято. Проверку также проводит прокуратура в/ч 77832 – на территории Западного военного округа этот специализированный орган контролирует законопослушность сотрудников ФСБ и Росгвардии. Оперативный дежурный в/ч 3526 обещал передать командованию части просьбу «Фонтанки» о разговоре.

Реклама



Владислав Орлов родился в Петербурге. На военную службу призван в ноябре 2018-го. В разведроту его перевели месяц назад, в августе. До армии его увлечением были байдарки. Владислав – кандидат в мастера спорта по академической гребле. В 2017 году в составе сборной занимал для Петербурга призовые места в первенстве России.

В/ч 3526 дислоцируется в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти. Ее второе название 33-я отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения. Это одна старейших частей внутренних войск МВД России, ныне реформированных в Росгвардию. Ведет свою историю от 1931 года, когда для борьбы с басмачеством в Алма-Ате был сформирован кавалерийский полк НКВД.