ФАС утвердила рост тарифов в плацкарте и общих вагонах

На 3,5 % увеличатся в 2020 году тарифы для плацкартных и общих вагонов в России. Об этом 19 сентября сообщили РИА Новости в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Правительство РФ утвердило индексацию грузотарифа РЖД с 2019 по 2025 год. А в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020 год и период 2021-2022 годов предусматривал рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в регулируемом сегменте – плацкарт и общие вагоны – в 2020 году на 3,5%.

«Правлением ФАС утверждена индексация тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Решение будет способствовать заблаговременной продаже билетов с нового года», – сообщили в ведомстве.

В ФАС также отметили, что ведутся консультации с РЖД в целях обеспечения доступности перевозки пассажиров, а также обязательств по повышению уровня комфортности в поездах дальнего следования.