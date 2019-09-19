«Культурный норматив» школьники будут сдавать актеру Машкову, гимнастке Хоркиной и космонавту Сасокутяеву

«Культурный норматив школьника», который в качестве эксперимента Минкульт вводит в 11 регионах России в этом году, будут курировать деятели искусства и культуры. Об этом журналистам сообщила 19 сентября замминистра культуры Ольга Ярилова..

Так, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков будет проверять культурные «мускулы» школьников в Тульской области, а худрук Театра наций Евгений Миронов – в Саратовской.

Худруку Ярославского театра драмы им. Волкова Сергею Пускепалису досталась Ярославская область. А вот учащиеся школ в Белгородской области попадут под крепкую руку гимнастки Светланы Хоркиной. А в Пензенской области помощь придет издалека – от космонавта Александра Сасокутяева.

Результаты кураторства Минкульт проверит через год. Итогом должно сталь повышенное количество походов в учреждения культуры. Если эксперимент окажется успешным, его распространят по всей России. При этом в ведомстве полагают, что самые яркие участники проекта могут получить дополнительные баллы при поступлении в творческие вузы.