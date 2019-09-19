Великобритания больше не будет обмениваться финансовой информацией с Россией

Налоговая служба Великобритании прекратила обмен данными с ФНС об активах россиян. Об этом 19 сентября сообщает издание The Bell.

Как выяснил The Bell, налоговая служба Великобритании (HMRC) в 2019 году исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми ведется автоматический обмен финансовой информацией. Теперь ФНС не сможет без запросов отследить данные россиян за 2018 год.

Напомним, что Россия присоединилась к международным соглашениям об автообмене налоговой информацией и начала получать в автоматическом режиме данные от 58 стран (в том числе от Великобритании) в сентябре 2018 года. Недавно ФНС отчиталась о получении данных о зарубежных активах россиян за 2017 год.