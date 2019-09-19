Следствие ведет на Соловки. Новое дело Минкульта началось с обысков в Петербурге

В Москве арестован замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкульта Павел Мосолов. Ему предъявили обвинение в мошенническом хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию ансамбля Соловецкого монастыря. Уголовное дело по 159-й статье УК возбуждено в прошлом году, расследование СКР начал с обысков в Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» в Басманном суде Москвы вечером 19 сентября, мера пресечения Мосолову избрана на два месяца. Ранее по этому же делу арестованы бывший директор департамента госохраны Минкульта Владимир Цветнов и гендиректор «Смартфинанс» Татьяна Магдеева и предприниматель Сергей Семиков.

По мнению следствия, в течение 2011–2016 годах на реконструкции Соловков совершались неоднократные хищения на сумму не менее 20 млн рублей.

Дело СКР возбудил в феврале 2018 года, тогда же в Петербурге прошли обыски в компаниях «Балтстрой» и «Опрстрой».

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Павел Мосолов является членом координационного совета по вопросам сохранения, управления и популяризации объекта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». В Минкульте он работает более десяти лет.

Бывшие чиновники Минкульта Григорий Пирумов и Борис Мазов являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе, созданном для хищений на госконтрактах. Один из эпизодов – мошенничество на 450 млн рублей при строительстве фондохранилища Эрмитажа в Петербурге. Пирумов и Мазо были участниками первого дела Минкульта – о хищении более 160 млн рублей на различных объектах. Они получили небольшие сроки и вышли на свободу. В настоящее время Пирумов находится под арестом по «эрмитажному» делу, Мазо числится в розыске.