Путин: Россия импортозаместила технологии по 350 видам оружия

О технологической независимости от зарубежных технологий в сфере вооружения сообщил глава государства 19 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Ижевске (Удмуртия).

«Существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ. Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-24», – цитирует его слова «Интерфакс».

Президент напомнил, что реализация программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) началась пять лет назад.

На заседании ВПК президент также заявил об ошибках, допущенных при организации импортозамещения в «оборонке», но заметил, что «с учетом комплектности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота, такие сбои должны быть оперативно устранены».

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Путин также заявил, что предприятия ОПК должны участвовать в реализации национальных проектов, предлагая гражданскую продукцию. Он подчеркнул, что выделяются колоссальные деньги по очень многим направлениям, и предприятия ОПК должны там работать, должны получать эти ресурсы.