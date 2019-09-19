В Ростове организаторы концертов «Ленинграда» вновь будут отдуваться за сквернослова Шнурова. Привлечь их в Петербурге не получилось

Административное дело возбуждено в Ростове-на-Дону после жалобы чиновницы из местного минкульта на бранную лексику во время концерта группы «Ленинград». Аналогичный иск к ООО «Медиашоу» в Северной столице скакал по судам полгода и остался неудовлетворенным.

О том, что дело по статье 6.26 Кодекса об административных правонарушениях передано в суд 19 сентября, сообщает ТАСС. Ответчиком выступает ООО «Медиашоу» – компания организовывает концерты группы «Ленинград». Ей вменяют причастность к публичному исполнению произведения искусства, содержащего нецензурную брань. По информации ТАСС, делу дали ход после жалобы сотрудницы управления министерства культуры по Южному федеральному округу. Концерт в Ростове-на-Дону прошел 13 сентября.

В базах судов региона иск пока не зарегистрирован, однако по этой же статье «Медиашоу» пытались два года назад привлечь в Петербурге. Из текста решения мирового судьи следует, что петербуржец обратил внимание правоохранительных органов на возможный мат со сцены еще до концерта, который 25 ноября 2016 года прошел в Ледовом дворце. Полиция, в свою очередь, потребовала у «Медиашоу» пустить их на концерт, чтобы они могли следить за тем, что будет звучать со сцены. Бранные слова ими хоть и были услышаны, но иск не устоял: компания заранее вооружилась гарантийным письмом от музыканта, в котором он им обещал не ругаться, и дальше все вопросы к матерящемуся. Была к материалам приложена и экспертиза, которая показала, что если нецензурная лексика применяется в художественных произведениях без цели оскорбить кого-то конкретного, то запретной она и вовсе не является.

Истец с постановлением о прекращении производства от 2 февраля 2017 года не согласился, дело передали в Невский, а затем и в Санкт-Петербургский городской суд, где 5 сентября того же года все же была поставлена точка.