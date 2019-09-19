Доказанность вины не оспариваем, но приговор чрезмерно суров. Генпрокуратура просит Мосгорсуд пересмотреть решение по актеру Павлу Устинову
Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев вечером 19 сентября направил апелляционное представление в Мосгорсуд. В нем он просит пересмотреть приговор Устинову, за которого вступилось профессиональное сообщество.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного, Генпрокуратура не планирует оспаривать доказанность вины актера, как и правильность квалификации его действий. В то же самое время в представлении говорится, что «приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости».
Пономарев от лица ведомства «просит изменить приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
Справка:
Актер Павел Устинов получил три с половиной года реального срока за вывихнутое плечо росгвардейца при задержании на акции 3 августа. 24-летний деятель культуры говорит, что не участвовал в митинге, а просто ждал друга. После этого коллеги актера запустили сначала флешмоб с требованием отпустить Устинова. Потом они участвовали в пикетах у администрации Президента. Акция переросла в поддержку всех фигурантов «московского дела». Письма в их поддержку подписали священники, учителя, врачи, студенты.
Сегодня стало известно, что прокуратура попросила изменить меру пресечения Устинову. Подана апелляция.