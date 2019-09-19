Доказанность вины не оспариваем, но приговор чрезмерно суров. Генпрокуратура просит Мосгорсуд пересмотреть решение по актеру Павлу Устинову

Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев вечером 19 сентября направил апелляционное представление в Мосгорсуд. В нем он просит пересмотреть приговор Устинову, за которого вступилось профессиональное сообщество.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного, Генпрокуратура не планирует оспаривать доказанность вины актера, как и правильность квалификации его действий. В то же самое время в представлении говорится, что «приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости».

Пономарев от лица ведомства «просит изменить приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы».