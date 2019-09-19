«Время, когда завершение строительства в 2019 году становится невозможным, еще не прошло». Миллер оценил перспективы строительства «Северного потока-2»

Глава «Газпрома», которого 19 сентября цитирует «Интерфакс», заявил, что шансы остаются, поскольку осталась меньше пятой части работ, однако скорость процесса упирается в решения датских властей.

Миллер также отметил, что на строительство датского участка всего требуется пять недель, а также напомнил, что время, после которого завершение строительства в 2019 году становится невозможным, еще не прошло.

«Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении», — заявил Миллер.

Предприниматель также подчеркнул, что строительство ведется строго по графику.