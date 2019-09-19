40 минут и газ пойдет: прошли консультации Украины, Еврокомиссии и России по голубому топливу

Трехсторонние переговоры по транзиту газа продлились всего 40 минут и устроили все стороны. Заканчивающийся в декабре 2019 года контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины может быть продлен на короткий срок.

Как сообщает 19 сентября РБК со ссылкой на слова министра энергетики РФ Александра Новака, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа на Украину на короткий срок, в случае, если не будут внедрены новые требования Евросоюза. При этом конкретные объемы прокачки газа пока не обсуждались.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал конструктивными консультации, а Новак отметил позитивный настрой и выразил уверенность, что стороны найдут решение. Следующий раунд переговоров должен пройти через месяц.

Ранее в Евросоюзе выражали надежду, что Россия и Украина могут заключить контракт о транзите газа на 10 лет. Российские власти говорили о продлении соглашения на год.