«Голос» доказал, что на участках Петроградской стороны голосовали «карусельщики». В день выборов оттуда сообщали о вбросах бюллетеней

Представители движения в защиту прав избирателей «Голос» отсмотрели видеозаписи с участков, расположенных на территории муниципалитета «Введенский» в Петроградском районе Петербурга, и обнаружили «карусель» — технологию фальсификации выборов, когда одни и те же люди голосуют по несколько раз. В «Голосе» распознали 33 человека, которые 8 сентября, в день губернаторских и муниципальных выборов, опускали бюллетени в урны на четырех участках сразу. Скриншоты видеозаписей организация опубликовала на своем сайте 19 сентября.

Обратить внимание на организацию выборов именно в этом муниципалитете в «Голосе» решили из-за происшествия на участке №1619, расположенном во «Введенском». В день выборов члена этой участковой комиссии с правом совещательного голоса Василия Дьяченко ударил в живот неизвестный мужчина. Нападение произошло прямо под камерами и при полном бездействии сотрудников правоохранительных органов. Нападавший мужчина был координатором «карусели», сделали вывод в «Голосе». На записях с камер видно, что он появился на участке за полчаса до прибытия людей, которые впоследствии проголосуют в трех других комиссиях, и ушел спустя десять минут после того, как поток «карусельщиков» иссяк. Василию Дьяченко, предполагают в «Голосе», досталось за то, что он пытался ознакомиться со списком избирателей: именно туда члены комиссии вносили имена людей, голосовавших на нескольких участках сразу, хотя по закону делать этого не имели права.

До выборов в муниципалитет «Введенский» не допустили ни одного оппозиционного кандидата. В совете этого муниципалитета десять мест, а претендентов в бюллетене было всего четырнадцать: десять единороссов, двое коммунистов и двое самовыдвиженцев (один из них при этом работает в общественной организации, которую возглавляет глава «Введенского»). Несмотря на почти полное отсутствие конкуренции, наблюдатели сообщали о вбросах бюллетеней на расположенных в этом муниципалитете участках. Член комиссии №1615 около самой урны остановила молодого человека с четырьмя бюллетенями в руках: двумя — за муниципальных депутатов и двумя — за губернатора. То же самое наблюдатели фиксировали и на других участках, расположенных в Петроградском районе (эта территория подконтрольна лидеру петербургской «Единой России» Вячеславу Макарову): они фотографировали сложенные пачками по несколько штук губернаторские и муниципальные бюллетени, опущенные в урны.