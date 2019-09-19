Не жили богато. Рентабельность петербургского бизнеса падает, но количество успешных растет

«Фонтанка» провела учет городских фирм с выручкой более 1 млрд рублей. Официальная статистика гласит: богатых компаний в нашем городе стало больше, но их общая прибыль очень заметно сокращается.

Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

На этой неделе система СПАРК-Интерфакс отчиталась об окончании загрузки всех имеющихся данных о финансовой отчетности российских компаний. До сих пор сравнивать год к году было некорректно из-за разного количества пославших свои документы фирм. Лишь теперь можно окончательно подвести итоги прошлогодних успехов. «Фонтанка» навела фокус на крупный петербургский бизнес.

Хотя большая часть 2019 года уже прошла и некоторые компании уже выплачивают дивиденды за первое полугодие, понимать, каким был городской бизнес на 1 января, очень важно. Это позволяет точнее смотреть на положение дел в экономике.

Если часто включать телевизор и читать «советские газеты» перед едой, может сложиться ощущение, что у нас все растет как на дрожжах, а санкции лишь подстегивают двигаться быстрее. На другом полюсе те, кто убедительно доказывает скорый крах и банкротство нашей экономики. Истина, разумеется, где-то посередине.

Если смотреть на картину городского бизнеса, нарисованную широкими мазками, то все не так плохо. Во-первых, число работающих компаний, регулярно сдающих ненулевую отчетность, растет. Тех, кто в графе «выручка» указал больше 1 тыс. рублей, стало за минувший год на 4,5 тысячи больше. Но это, скорее, технический показатель, ведь принимать во внимание многочисленные «бумажные» фирмы нет смысла.

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Куда интереснее посмотреть на компании, которые реально могут как минимум прокормить своего учредителя. То есть с чистой прибылью от миллиона до десяти. Таких тоже больше — на 3,3 тысячи штук.

Со спокойной душой мазать себе на хлеб санкционное масло могут те, чьи компании приносят прибыли больше 10 млн рублей. 2018 год увеличил количество таких фирм больше чем на тысячу — 8 486. Возможно, пытаясь дать определение понятию «средний» класс, стоит смотреть как раз на список владельцев этих фирм. И если отбросить многочисленные госструктуры, все равно выходит, что в нашем городе крепко стоят на ногах тысячи предпринимателей, которые содержат не только свои семьи, но и десятки тысяч своих сотрудников.

Тех, у кого есть компания с чистой прибылью более 100 млн рублей, на порядок меньше — 973 фирмы. Именно в этом сегменте наблюдается наибольший рост: компаний с такой чистой прибылью в городе стало больше сразу на 19,5%.

Фирмы, приносящие владельцам больше 1 млрд рублей чистой прибыли в год, в Петербурге тоже за минувший год прибавилось, хотя и не так заметно: плюс 8 компаний. И итоговая цифра — 125 предприятий. Разумеется, большая часть этого списка состоит из крупнейших госкомпаний, зарегистрированных в Петербурге, вроде «Газпром нефти» и «Совкомфлота» или подразделений иностранных концернов, таких как Hyundai или BoshSiemens. Однако есть и те, что контролируются петербургским предпринимателями: «Максидом», «Группа ЛСР», «Невская косметика», «Сэтл групп», «СТД Петрович» и многие другие.

Отдельная история о том, как доходы бизнеса превращаются в личные деньги владельцев. Если смотреть на статистику начисления учредителям дивидендов, то в этом году показатель подскочил сразу на 15% — собственники петербургского бизнеса получили 529 млрд рублей. Разумеется, с оговоркой на то, что заметная их часть — это выплаты госкомпаний. Возможно, последняя жесткая риторика властей о необходимости больше платить в казну и стала причиной такого роста. Но видно, что и частный бизнес себя не обижает.

Вместе с тем в сегменте крупнейших городских компаний с выручкой более 1 млрд рублей (их в городе сегодня работает 1579 штук) все не так прекрасно, как хотелось бы. Несмотря на заметный рост совокупной выручки, их общая чистая прибыль в 2018 году буквально обрушилась — сразу на 30%. Меньше, чем сейчас, этот показатель был в последний раз в посткризисном 2015 году.

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Сокращение совокупной чистой прибыли проще всего списать на рост издержек бизнеса. Уже недостаточно просто больше зарабатывать, надо искать, где сэкономить, чтобы быть успешным. При этом меньше чистой прибыли — значит меньше инвестиций в развитие бизнеса и меньше налога на прибыль. А ведь именно он — вторая по важности статья доходов городского бюджета.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»