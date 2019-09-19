Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +9
$ 64.22р
70.94р
20:29 19.09.2019
Расширенный поиск

Бизнес
19.09.2019 19:09
Печать

Не жили богато. Рентабельность петербургского бизнеса падает, но количество успешных растет

«Фонтанка» провела учет городских фирм с выручкой более 1 млрд рублей. Официальная статистика гласит: богатых компаний в нашем городе стало больше, но их общая прибыль очень заметно сокращается.

Не жили богато. Рентабельность петербургского бизнеса падает, но количество успешных растет

Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

На этой неделе система СПАРК-Интерфакс отчиталась об окончании загрузки всех имеющихся данных о финансовой отчетности российских компаний. До сих пор сравнивать год к году было некорректно из-за разного количества пославших свои документы фирм. Лишь теперь можно окончательно подвести итоги прошлогодних успехов. «Фонтанка» навела фокус на крупный петербургский бизнес. 

Хотя большая часть 2019 года уже прошла и некоторые компании уже выплачивают дивиденды за первое полугодие, понимать, каким был городской бизнес на 1 января, очень важно. Это позволяет точнее смотреть на положение дел в экономике. 

Если часто включать телевизор и читать «советские газеты» перед едой, может сложиться ощущение, что у нас все растет как на дрожжах, а санкции лишь подстегивают двигаться быстрее. На другом полюсе те, кто убедительно доказывает скорый крах и банкротство нашей экономики. Истина, разумеется, где-то посередине.

Если смотреть на картину городского бизнеса, нарисованную широкими мазками, то все не так плохо. Во-первых, число работающих компаний, регулярно сдающих ненулевую отчетность, растет. Тех, кто в графе «выручка» указал больше 1 тыс. рублей, стало за минувший год на 4,5 тысячи больше. Но это, скорее, технический показатель, ведь принимать во внимание многочисленные «бумажные» фирмы нет смысла. 

Реклама


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Куда интереснее посмотреть на компании, которые реально могут как минимум прокормить своего учредителя. То есть с чистой прибылью от миллиона до десяти. Таких тоже больше — на 3,3 тысячи штук.

Со спокойной душой мазать себе на хлеб санкционное масло могут те, чьи компании приносят прибыли больше 10 млн рублей. 2018 год увеличил количество таких фирм больше чем на тысячу — 8 486. Возможно, пытаясь дать определение понятию «средний» класс, стоит смотреть как раз на список владельцев этих фирм. И если отбросить многочисленные госструктуры, все равно выходит, что в нашем городе крепко стоят на ногах тысячи предпринимателей, которые содержат не только свои семьи, но и десятки тысяч своих сотрудников.

Тех, у кого есть компания с чистой прибылью более 100 млн рублей, на порядок меньше — 973 фирмы. Именно в этом сегменте наблюдается наибольший рост: компаний с такой чистой прибылью в городе стало больше сразу на 19,5%. 

Фирмы, приносящие владельцам больше 1 млрд рублей чистой прибыли в год, в Петербурге тоже за минувший год прибавилось, хотя и не так заметно: плюс 8 компаний. И итоговая цифра — 125 предприятий. Разумеется, большая часть этого списка состоит из крупнейших госкомпаний, зарегистрированных в Петербурге, вроде «Газпром нефти» и «Совкомфлота» или подразделений иностранных концернов, таких как Hyundai или BoshSiemens. Однако есть и те, что контролируются петербургским предпринимателями: «Максидом», «Группа ЛСР», «Невская косметика», «Сэтл групп», «СТД Петрович» и многие другие.

Отдельная история о том, как доходы бизнеса превращаются в личные деньги владельцев. Если смотреть на статистику начисления учредителям дивидендов, то в этом году показатель подскочил сразу на 15% — собственники петербургского бизнеса получили 529 млрд рублей. Разумеется, с оговоркой на то, что заметная их часть — это выплаты госкомпаний. Возможно, последняя жесткая риторика властей о необходимости больше платить в казну и стала причиной такого роста. Но видно, что и частный бизнес себя не обижает.

Вместе с тем в сегменте крупнейших городских компаний с выручкой более 1 млрд рублей (их в городе сегодня работает 1579 штук) все не так прекрасно, как хотелось бы. Несмотря на заметный рост совокупной выручки, их общая чистая прибыль в 2018 году буквально обрушилась — сразу на 30%. Меньше, чем сейчас, этот показатель был в последний раз в посткризисном 2015 году.

Реклама


Сокращение совокупной чистой прибыли проще всего списать на рост издержек бизнеса. Уже недостаточно просто больше зарабатывать, надо искать, где сэкономить, чтобы быть успешным. При этом меньше чистой прибыли — значит меньше инвестиций в развитие бизнеса и меньше налога на прибыль. А ведь именно он — вторая по важности статья доходов городского бюджета.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      19.09.2019 18:00

      В «Образцовый квартал 4» заселяются первые жильцы

      Введенный в эксплуатацию летом 2019 года малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 4» встречает новосёлов. В августе застройщик ООО «Терминал-Ресурс» передал дольщикам ключи. Многие из них сразу же приступили к ремонту.
      «Аквилон Инвест»
      19.09.2019 16:32

      «Аквилон Инвест» построит детский сад в ЖК «FoRest Аквилон» в Приморском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» построит детский сад на 215 мест в рамках проекта комфорт-класса «FoRest Аквилон» у Юнтоловского заказника. Согласно инвестиционному договору, подписанному между застройщиком и Комитетом по имущественным отношениям, детский сад будет построен к 2024 году.
      19.09.2019 16:27

      «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием третью полосу аэропорта Шереметьево

      «Алмаз – Антей», вместе с предприятиями российской промышленности, выполнил комплекс работ по оснащению оборудованием построенной «с нуля» новой третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      19.09.2019 15:26

      Два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards

      Сразу два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards: High Performance Building, итоги которой подвели 18 сентября в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE.
      pixabay.com
      19.09.2019 14:54

      30 сентября – круглый стол «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей банков, ритейла и экспертов рынка принять участие в круглом столе: «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»
      РСТИ (Росстройинвест)
      19.09.2019 12:06

      РСТИ (ГК Росстройинвест) получила проектное финансирование для ЖК Terra в Банке ВТБ

      Холдинг РСТИ и Банк ВТБ заключили договор на проектное финансирование строительства всех очередей ЖК «Terra» у Пионерского сада с кредитным лимитом 5,6 млрд. рублей сроком до конца 2023 года.
      Setl Group
      19.09.2019 11:02

      «Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям квартир бизнес-класса рассрочку на 4 года

      Клиенты компании могут приобрести любую квартиру в ЖК Svetlana Park в Выборгском районе, оформив удобную рассрочку сроком на 4 года и с платежом раз в год*.
      предоставлено компанией Becar Asset Management
      18.09.2019 16:35

      Becar планирует построить в Петербурге коливинг площадью 120 тыс. квадратых метров

      В новом гостиничном проекте девелопера, в Московском районе, из пяти 26-этажных корпусов три будут реализованы в новом формате - коливинга. Номерной фонд составит не менее 1500 юнитов.
      фото предоставлено гипермаркетом шуб ЛЁД
      18.09.2019 16:19

      Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020

      Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020 в новом гипермаркете шуб ЛЁД в Приморском районе.
      ГК «КВС»
      18.09.2019 12:01

      Как провести выходные: фестиваль эко-товаров «Соленья-варенья» и шоу в «Новом Сертолово»

      В эту субботу, 21 сентября, в микрогороде «Новое Сертолово» состоится эко-фестиваль фермерских товаров «Соленья-варенья» – крафтовая ярмарка в европейском формате (0+).
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.09.2019 10:00

      Банк «Санкт-Петербург» выдаст кредиты «Группе ЛСР» в объеме 16 млрд рублей

      ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» продолжают сотрудничество. 17 сентября 2019 года Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» одобрил лимит кредитования ГК ЛСР в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в общей сумме 16 млрд рублей сроком на 3 года.
      shutterstock.com
      17.09.2019 18:00

      Собственная жилплощадь за семь дней

      Сколько времени необходимо на исполнение мечты? Месяц, год или десятилетия – во многом, конечно, зависит от мечты.