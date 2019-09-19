Рерих и Айвазовский. СК нашел, на что тратил зарплаты сотрудников учредитель Мурманского морского пароходства

Обыск в доме члена совета директоров и учредителя пароходства доставил следователям эстетическое удовольствие. В подмосковном особнячке оказалась целая галерея. Как видно на видео, предоставленном 19 сентября Северо-Западным транспортным управлением СК, задержанный был ценителем русского искусства конца XIX — начала XX века.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе обысков изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха. Одно из полотен – «Поморяне. Вечер» – в 2009 году оценивалась около 2,5–3 млн долларов. А также картина Ивана Айвазовского «У берега Капри». В начале 2017-го она была продана на аукционе Skinner за 127 тысяч долларов (7,5 млн рублей по курсу на 01.2017).

Также в сейфе нашлись документы по деятельности оффшорных компаний.

На данный момент задержанному предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Его из Москвы перевезли в Мурманск, и сегодня же в суде будет рассматриваться ходатайство следствия об избрании предпринимателю меры пресечения.

Отметим, что, по версии следствия, в период 2014–2019 годов он вместе с пока не установленными лицами вывел с баланса пароходства порядка 580 миллионов. Сотрудники, экипажи кораблей, недополучили 100 миллионов рублей зарплаты, а государство за тот же период – налогов на 88 миллионов. https://www.fontanka.ru/2019/09/18/088/