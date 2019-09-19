25 млрд, 5 лет — и трамвай Купчино – Шушары – Славянка станет реальностью

Смольный и «БалтНедвижСервис» готовятся подписать соглашение о концессионном строительстве трамвайной линии из Купчино до Славянки с транзитом через Шушары. «Фонтанка» выяснила - почему именно трамвай и где он пройдет.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Задокументировать акт создания трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка предполагается до конца сентября. Проект пока что не без темных пятен, но его очертания становятся все отчетливее.

Первый шаг — проектирование. Как рассказали в «БалтНедвижСервисе», на него максимально отводится 24 месяца. За это время Смольный должен будет предоставить компании земельные участки, по которым пройдет линия. Напомним: именно на этом споткнулся проект реализации «Чижика» (и он запустился практически на год позже обещанного).

Подписи поставят представители Смольного и компании «БалтНедвижСервис» (консорциум АБЗ-1 и Газпромбанка).

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На третий год с момента подписания соглашения начнется строительство первого этапа линии — от станции метро «Купчино» до центра Шушар. Предполагается, что участок длиной в 10 км пройдет до КАД вдоль Витебского проспекта. В районе развязки кольцевой с Московским и Витебским проспектами трамвай свернет в поселок. Здесь линия прямоугольником охватит местные улицы. Если все пойдет по плану, то уже к сентябрю 2023 года легкорельс повезет первых пассажиров по маршруту.

А «БалтНедвижСервис» продолжит тянуть линию до конечной. Сначала вдоль ж/д путей до станции Детскосельская, где она сделает резкий поворот на восток в сторону Славянки. Предполагается, что трамвай проедет неподалеку от Торопецкой улицы, после чего разрежет местность на Славянку и Московскую Славянку. Это должно произойти уже к 2024 году. Протяженность участка составит 11 км. Но это предварительный маршрут, точный путь станет известен лишь после того, как проект будет одобрен экспертизой.

«Этот проект очень удачный с точки зрения транспортного обеспечения территорий. В его основе лежит классическая идеология: магистральный пассажирский транспорт большого города (это метро) и дополняющий его трамвай на обособленном полотне. Протяженность линии — 21 км. Прокладывать на такое расстояние линию метро с учетом плотности застройки в этой зоне нецелесообразно — очень дорого, а трамвайную линию на обособленном полотне, чтобы не стоял в пробках, — оптимально. Учитывая перспективное развитие территорий в этой зоне, пассажиропоток будет существенно возрастать, что учтено в проекте. Трамвай имеет значительно большую провозную способность, чем автобус. Для решения вопросов перевозки пассажиров на данном направлении рассматриваемый проект является наилучшим решением», — рассказал «Фонтанке» президент Ассоциации транспортных инженеров Александр Солодкий.

В теории закрыть транспортные потребности Шушар и Славянки Смольный мог бы с помощью метро, автобуса или электрички. Однако трамвай оказался самым удачным вариантом. 21 км линии метро обойдется в сумасшедшие деньги, против играют и сроки строительства. Автобус без двух выделенных линий вдоль Витебского и Московского будет идти слишком долго, да и провозная способность у него существенно меньше. Электричку можно рассматривать только в паре с автобусом, а по мнению экспертов из Ассоциации транспортных инженеров, у этой парочки окажется самая дорогая транспортная работа (и её стоимость для пассажира). Да и время поездки составит 50—60 минут. Трамвай же домчит за полчаса.

Общая сумма инвестиций — более 25 млрд рублей. Часть отдаст Смольный, который после запуска трамвая выплатит «БалтНедвижСервису» эксплуатационный платеж. Как заявили в компании-концессионере, они лишь частично компенсируют расходы на создание и использование линии. Этот процесс будет растянут на 12 лет. Оставшееся время концессионер несёт все расходы по содержанию и ремонту трамвайной линии, закупке при необходимости новых вагонов и все остальное. В общей сложности эксплуатировать линию «БалтНедвижСервис» будет 25—26 лет с момента подписания соглашения. Точный срок зависит от того, как быстро пойдет стройка.

Цена билета, обещают в Смольном, будет такой же, как и в городском общественном транспорте. Предполагается, что за год трамваем воспользуются 22 млн пассажиров, или по 60 тысяч пассажиров в сутки. Как следует из экспертного заключения Ассоциации транспортных инженеров, из Купчино до Шушар среднесуточный пассажиропоток составляет порядка 20 тысяч пассажиров. В Славянке же, которая и сегодня активно застраивается, предполагается построить 1,4 млн кв. м жилья. При полном освоении численность жителей достигнет около 80 тысяч человек. К 2037 году пассажиропоток может вырасти до 93,3 тысячи пассажиров в сутки, или 34 млн в год.

Пока не известно, какие именно трамваи поедут до Шушар и Славянки. Пока лишь рассчитано, что на первом этапе будет 22 вагона, а в момент полного запуска — 34. «Это пока не определено, рассматривается около 10 поставщиков, анализируются по различным критериям. Известно, что это будут современные низкопольные трамваи, оборудованные кондиционерами, розетками для зарядки техники, доступом в Интернет, системами оплаты проезда. Производитель будет определен в процессе исполнения соглашения», — сообщили в «БалтНедвижСервисе».

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Напомним, что конкурс на создание и эксплуатацию в течение 30 лет трамвайной сети на маршруте Купчино — Шушары — Славянка Смольный объявил в августе 2017 года. В мае 2018 года инвестор был выбран — ООО «БалтНедвижСервис». И вот в сентябре 2019 года власти наконец объявили о том, что готовы подписать соглашение.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»