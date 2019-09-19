Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +9
$ 64.22р
70.94р
18:51 19.09.2019
Расширенный поиск

Город
19.09.2019 18:15
Печать

ГИБДД «обучает» водителей зимним навыкам: парконы начинают следить за временем

К наступлению зимы готовятся не только дорожники (ведь первый снег может пойти уже в пятницу, 20 сентября), но и ГИБДД вместе с городской администрацией. Их задача тоже связана со снегом.

Как сообщает 19 сентября СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», в Калининском районе Санкт-Петербурга начинают следить за тем, как водители исполняют требования дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.5.7 «Время действия».

Фото: vk.com/ugibdd178

Маршруты движения мобильных комплексов, работающих в автоматическом режиме, будут пролегать по участкам улиц Михайлова, Мечникова, Жукова, Литовской, Брянцева, Тимуровской, Федосеенко, Брюсовской, Замшиной (тут, отметим, ГМЦ ошибся, назвав эту улицу улицей Замшина, но мы ошибку исправили), Учительской, Карпинского, Бутлерова, Академика Байкова, Ушинского, Демьяна Бедного, Фаворского, Бестужевской, Васенко, Софьи Ковалевской, Веденеева, Ольги Форш, участкам Гражданского, Светлановского, Полюстровского проспектов, проспекта Науки.

Реклама

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» пояснили, что в Калининский район выйдут те же парконы, которые уже работают на Пулковском шоссе – на подъезде к аэропорту, на Лиговском около «Галереи», на Петроградской стороне. Но теперь их задача немного отличается от обычной: они будут следить за наличием нарушителей во время действия знака. Таким образом водителей хотят заранее подготовить к зиме, приучить убирать транспорт с улиц для их своевременной очистки согласно графику. Дело в том, что в ходе прошлой зимы к городским службам были нарекания, в том числе связанные с парковкой: оставленные нерадивыми автомобилистами машины постоянно мешали убирать снег.

Пока на данных маршрутах проводится тестирование – до 22 сентября, отмечают в ГИБДД. Вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях будет осуществляться только по нарушениям, зафиксированным после 00:00 23 сентября.

Напомним, ответственность для нарушителей установлена частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ и предусматривает штраф в размере 3 000 рублей. Кроме того, надо будет заплатить за эвакуацию и штрафстоянку.

«Обучение» водителей зимним навыкам парковки начнётся в крупном спальном Калининском районе, а затем продолжится и в других частях города. В ближайшее время будут проработаны маршруты движения мобильных комплексов в Центральном, Василеостровском, Петроградском и Московском районах Санкт-Петербурга. Также планируется организовать фиксацию указанных нарушений во всех районах города, отмечает ГМЦ.

 

 

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      19.09.2019 18:00

      В «Образцовый квартал 4» заселяются первые жильцы

      Введенный в эксплуатацию летом 2019 года малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 4» встречает новосёлов. В августе застройщик ООО «Терминал-Ресурс» передал дольщикам ключи. Многие из них сразу же приступили к ремонту.
      «Аквилон Инвест»
      19.09.2019 16:32

      «Аквилон Инвест» построит детский сад в ЖК «FoRest Аквилон» в Приморском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» построит детский сад на 215 мест в рамках проекта комфорт-класса «FoRest Аквилон» у Юнтоловского заказника. Согласно инвестиционному договору, подписанному между застройщиком и Комитетом по имущественным отношениям, детский сад будет построен к 2024 году.
      19.09.2019 16:27

      «Алмаз – Антей» оснастил оборудованием третью полосу аэропорта Шереметьево

      «Алмаз – Антей», вместе с предприятиями российской промышленности, выполнил комплекс работ по оснащению оборудованием построенной «с нуля» новой третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      19.09.2019 15:26

      Два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards

      Сразу два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards: High Performance Building, итоги которой подвели 18 сентября в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE.
      pixabay.com
      19.09.2019 14:54

      30 сентября – круглый стол «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей банков, ритейла и экспертов рынка принять участие в круглом столе: «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»
      РСТИ (Росстройинвест)
      19.09.2019 12:06

      РСТИ (ГК Росстройинвест) получила проектное финансирование для ЖК Terra в Банке ВТБ

      Холдинг РСТИ и Банк ВТБ заключили договор на проектное финансирование строительства всех очередей ЖК «Terra» у Пионерского сада с кредитным лимитом 5,6 млрд. рублей сроком до конца 2023 года.
      Setl Group
      19.09.2019 11:02

      «Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям квартир бизнес-класса рассрочку на 4 года

      Клиенты компании могут приобрести любую квартиру в ЖК Svetlana Park в Выборгском районе, оформив удобную рассрочку сроком на 4 года и с платежом раз в год*.
      предоставлено компанией Becar Asset Management
      18.09.2019 16:35

      Becar планирует построить в Петербурге коливинг площадью 120 тыс. квадратых метров

      В новом гостиничном проекте девелопера, в Московском районе, из пяти 26-этажных корпусов три будут реализованы в новом формате - коливинга. Номерной фонд составит не менее 1500 юнитов.
      фото предоставлено гипермаркетом шуб ЛЁД
      18.09.2019 16:19

      Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020

      Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020 в новом гипермаркете шуб ЛЁД в Приморском районе.
      ГК «КВС»
      18.09.2019 12:01

      Как провести выходные: фестиваль эко-товаров «Соленья-варенья» и шоу в «Новом Сертолово»

      В эту субботу, 21 сентября, в микрогороде «Новое Сертолово» состоится эко-фестиваль фермерских товаров «Соленья-варенья» – крафтовая ярмарка в европейском формате (0+).
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.09.2019 10:00

      Банк «Санкт-Петербург» выдаст кредиты «Группе ЛСР» в объеме 16 млрд рублей

      ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» продолжают сотрудничество. 17 сентября 2019 года Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» одобрил лимит кредитования ГК ЛСР в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в общей сумме 16 млрд рублей сроком на 3 года.
      shutterstock.com
      17.09.2019 18:00

      Собственная жилплощадь за семь дней

      Сколько времени необходимо на исполнение мечты? Месяц, год или десятилетия – во многом, конечно, зависит от мечты.