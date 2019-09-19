ГИБДД «обучает» водителей зимним навыкам: парконы начинают следить за временем

К наступлению зимы готовятся не только дорожники (ведь первый снег может пойти уже в пятницу, 20 сентября), но и ГИБДД вместе с городской администрацией. Их задача тоже связана со снегом.

Как сообщает 19 сентября СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», в Калининском районе Санкт-Петербурга начинают следить за тем, как водители исполняют требования дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.5.7 «Время действия».

Фото: vk.com/ugibdd178

Маршруты движения мобильных комплексов, работающих в автоматическом режиме, будут пролегать по участкам улиц Михайлова, Мечникова, Жукова, Литовской, Брянцева, Тимуровской, Федосеенко, Брюсовской, Замшиной (тут, отметим, ГМЦ ошибся, назвав эту улицу улицей Замшина, но мы ошибку исправили), Учительской, Карпинского, Бутлерова, Академика Байкова, Ушинского, Демьяна Бедного, Фаворского, Бестужевской, Васенко, Софьи Ковалевской, Веденеева, Ольги Форш, участкам Гражданского, Светлановского, Полюстровского проспектов, проспекта Науки.

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В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» пояснили, что в Калининский район выйдут те же парконы, которые уже работают на Пулковском шоссе – на подъезде к аэропорту, на Лиговском около «Галереи», на Петроградской стороне. Но теперь их задача немного отличается от обычной: они будут следить за наличием нарушителей во время действия знака. Таким образом водителей хотят заранее подготовить к зиме, приучить убирать транспорт с улиц для их своевременной очистки согласно графику. Дело в том, что в ходе прошлой зимы к городским службам были нарекания, в том числе связанные с парковкой: оставленные нерадивыми автомобилистами машины постоянно мешали убирать снег.

Пока на данных маршрутах проводится тестирование – до 22 сентября, отмечают в ГИБДД. Вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях будет осуществляться только по нарушениям, зафиксированным после 00:00 23 сентября.

Напомним, ответственность для нарушителей установлена частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ и предусматривает штраф в размере 3 000 рублей. Кроме того, надо будет заплатить за эвакуацию и штрафстоянку.

«Обучение» водителей зимним навыкам парковки начнётся в крупном спальном Калининском районе, а затем продолжится и в других частях города. В ближайшее время будут проработаны маршруты движения мобильных комплексов в Центральном, Василеостровском, Петроградском и Московском районах Санкт-Петербурга. Также планируется организовать фиксацию указанных нарушений во всех районах города, отмечает ГМЦ.