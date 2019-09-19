Российская гимнастка стала десятикратной чемпионкой мира после выступления в Баку

Сборная России по художественной гимнастике выиграла командный турнир на чемпионате мира в Баку. В составе отечественной команды золотые медали завоевали Дина и Арина Аверины и Екатерина Селезнева, набравшие в сумме 186,500 балла.

Серебро досталось сборной Израиля (174,750), бронза – Белоруссии (168,550).

Для 21-летней россиянки Дины Авериной это золото стало десятым на чемпионатах мира. Ранее она трижды выигрывала на ЧМ-2017 и пять раз на ЧМ-2018. На ЧМ-2019, помимо командных соревнований, она победила в упражнениях с мячом.

На чемпионате мира в Баку осталось разыграть шесть комплектов наград: в личном многоборье, в упражнениях с булавами и лентой, в групповом многоборье, в групповых упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами. Чемпионат мира, на котором разыгрываются олимпийские лицензии, завершится 22 сентября.