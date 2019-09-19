«Это их мнение». Минобрнауки и ВАК прокомментировали разоблачение ректоров России «Диссернетом»

Факты, опубликованные в докладе «Ректоры России», «не являются однозначно признанными ни в правовом поле, ни в академическом сообществе» и отражают лишь мнение сообщества «Диссернет». Так прокомментировал документ, уличающий десятки ректоров ведущих вузов страны в нарушении академической этики, председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов, передает 19 сентября «Интерфакс».

Филиппов подчеркнул, что утверждать, содержится ли плагиат в той или иной научной работе, можно только после рассмотрения конкретного кейса в экспертном совете и Президиуме ВАК. В пресс-службе Минобрнауки в связи с опубликованным докладом напомнили, что по истечении 10 лет после защиты диссертации оспаривать ее авторство можно только в суде.

Как ранее сообщала «Фонтанка», участники сообщества «Диссернет» обнаружили диссертации ненадлежащего качества — проще говоря, с неправомерными заимствованиями — у 64 российских ректоров. Также эксперты «Диссернета» составили антирейтинг худших ректоров России. Лидером оказался Игорь Максимцев, возглавляющий ФИНЭК в Петербурге.