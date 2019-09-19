Пожарные не доехали на вызов, подтолкнув на перекрестке в центре Петербурга Nissan. Водитель легковушки проигнорировал сирену

Машина МЧС и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке Херсонской и Исполкомской улиц в Петербурге вечером 19 сентября. Никто не пострадал и не сгорел.

Фотографии с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы. Они утверждают, что водитель Nissan не пропустил пожарную машину, после чего та въехала ему в задний бампер.

Как уточнили в пресс-службе петербургского МЧС, спасатели ехали на вызов о пожаре, когда им пришлось сделать вынужденную остановку. Отмечается, что обошлось без пострадавших, а мужчина из Nissan не отреагировал на включенную сирену.

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Вызов на себя взял другой расчет, на месте происшествия оказалось, что проблему там надо решать сантехникам – в подвале жилого дома потекла труба.