«Познавать мир без свободы невозможно». Студенты написали открытое письмо с требованием прекратить «московское дело»

В Интернете было опубликовано обращение российских студентов в поддержку задержанных участников митингов, большинство из которых также учащиеся. Ранее с петициями выступили учителя, священники и врачи.

«В начале августа арест четверых московских студентов по обвинению в «массовых беспорядках» взволновал всё университетское сообщество <...> Мы продолжаем требовать немедленного освобождения и снятия всех обвинений с Азата Мифтахова, Егора Жукова и Айдара Губайдулина», – сообщается 19 сентября в тексте петиции.

Подписавшиеся полагают, что «московское дело» якобы было сфабриковано с целью запугать несогласных. Они требуют прекратить политические преследования. Студенты готовы посещать судебные заседания и участвовать в мирных акциях.

«Как студенты, мы знаем, что учиться, познавать мир и исследовать всю его сложность невозможно без свободомыслия, академической свободы — и свободы вообще», – резюмируют подписанты.

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Открытое письмо, среди прочих, подписали студенты СПбГУ, СПбГАСУ, СПбГУПТД и Европейского университета в Санкт-Петербурге.

На данный момент число подписантов петиции учителей выросло до 2635, из которых более 200 из Петербурга. Под открытым письмом священнослужителей подписи поставили 124 человека. Обращение врачей подписали 945 медицинских работников.