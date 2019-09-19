«Познавать мир без свободы невозможно». Студенты написали открытое письмо с требованием прекратить «московское дело»
В Интернете было опубликовано обращение российских студентов в поддержку задержанных участников митингов, большинство из которых также учащиеся. Ранее с петициями выступили учителя, священники и врачи.
«В начале августа арест четверых московских студентов по обвинению в «массовых беспорядках» взволновал всё университетское сообщество <...> Мы продолжаем требовать немедленного освобождения и снятия всех обвинений с Азата Мифтахова, Егора Жукова и Айдара Губайдулина», – сообщается 19 сентября в тексте петиции.
Подписавшиеся полагают, что «московское дело» якобы было сфабриковано с целью запугать несогласных. Они требуют прекратить политические преследования. Студенты готовы посещать судебные заседания и участвовать в мирных акциях.
«Как студенты, мы знаем, что учиться, познавать мир и исследовать всю его сложность невозможно без свободомыслия, академической свободы — и свободы вообще», – резюмируют подписанты.
Открытое письмо, среди прочих, подписали студенты СПбГУ, СПбГАСУ, СПбГУПТД и Европейского университета в Санкт-Петербурге.
На данный момент число подписантов петиции учителей выросло до 2635, из которых более 200 из Петербурга. Под открытым письмом священнослужителей подписи поставили 124 человека. Обращение врачей подписали 945 медицинских работников.
Справка:
27 июля в столице прошел несанкционированный митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На акции протеста задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки). Были вынесены первые приговоры, некоторые из них достаточно серьезные. Например, москвич Данила Беглец получил 2 года колонии за то, что толкнул полицейского. Другому участнику, Ивану Подкопаеву, дали три года колонии за распылённый газовый баллончик. Константин Котов получил четыре года колонии за трехкратное нарушение правил проведения митинга. 17 сентября десятитысячный штраф назначили дизайнеру Константину Коновалову, которому при задержании полиция сломала ногу. С некоторых фигурантов обвинения были сняты. Большой общественный резонанс вызвало дело актера Павла Устинова, якобы вывихнувшего руку росгвардейцу и получившего за это три с половиной года заключения. За него заступились многие коллеги по цеху.