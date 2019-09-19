Вейперы заплатят за всё: Госдума приняла закон об акцизах на IQOS, GLO и прочие электронные сигареты

Госдума 19 сентября приняла закон о введении акцизов на электронные сигареты и «устройства доставки никотина». Он начнет действовать уже с 1 января 2020 года, сообщает портал нижней палаты парламента.

Акциз для всех видов электронных сигарет и систем нагревания табака, включая IQOS и GLO, в 2020 году составит 50 рублей за устройство и будет увеличиваться ежегодно. В 2021 году он вырастет до 52 рублей, а в 2022-м — до 54 рублей.

Напомним, что акцизами уже обложены расходники для электронного курения: так, в 2019 году с каждого литра жидкости для вейпа государство получает по 12 рублей. За 1 кг табака, который используется в системах его нагревания, приходится платить по 5,8 тысячи рублей. С 2020 года акциз на жидкость с содержанием никотина от 0,1 мг/мл составит 13 рублей за 1 мл, в 2021 году — 14 рублей, в 2022-м — 15 руб. за 1 мл.

Как уточняется в пояснительной записке, принятие и реализация нового федерального закона обеспечат получение дополнительных доходов бюджетов в сумме около 22 млрд рублей в год.

Весной премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение приравнять электронные сигареты к обычным табачным изделиям. В результате в начале сентября свой законопроект о введении акцизов на электронные устройства для курения представил и Минздрав. По данным ВОЗ, в 2014–2015 годах курящих электронные сигареты россиян было 3,5%, а в 2018-м уже 9%.