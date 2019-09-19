Защита попыталась оставить без фигурантов дело о теракте в метро Петербурга

Уголовное преследование фигурантов дела о подрыве петербургского метрополитена разошлось с законом, заявил адвокат Виктор Дроздов. К такому выводу он пришёл, изучив 140 томов уголовного дела. Небрежность приметил в первом.

Как следует из ходатайства, заявленного Дроздовым на заседании в Ленинградском окружном военном суде 19 сентября, его подзащитная Шохиста Каримова является подсудимой по делу #11702007706000054, однако в переданных в суд материалах постановления о возбуждении дела с таким номером нет.

«В России никто не может быть привлечён к уголовной ответственности кроме как по закону. Основанием для уголовного преследования является постановление о возбуждении дела, соответствующий документ в томе 1 отсутствует», – указал адвокат.

Подобное нарушение процессуальных норм, по его словам, делает пребывание 48-летней гражданки Узбекистана Шохисты Каримовой на скамье подсудимых незаконным. Её преследование он просит прекратить и отмечает, что остальные десять подсудимых проходят по делу с тем же номером. Соответственно, их также касается исчезнувшее из материалов постановление.

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Поддерживающая обвинение прокурор Надежда Тихонова от процессуального разгильдяйства открестилась. Дело по факту взрыва в вагоне поезда петербургского метро возбуждено 3 апреля 2017 года, последние цифры номера 9822.

«Позднее ему был присвоен новый номер, где зашифрован код подразделения, в производстве которого находится дело», – объяснила Тихонова.

В «аквариуме» оживились, Каримова уверенно заявила, что поддерживает ходатайство. Дроздов подчеркнул, что на немедленное рассмотрение не рассчитывает, готов ждать едва ли не до финала процесса. Коллегия судей взяла на раздумья час. Ходатайство о прекращении уголовного преследования отклонено.