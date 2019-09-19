Из-за «Кросса нации» общественный транспорт поедет через Неву по другим мостам

В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации-2019» 21 сентября будут перекрывать дороги в центре Санкт-Петербурга, соответственно, изменятся и маршруты наземного общественного транспорта.

Как сообщает 19 сентября ГУП «Пассажиравтотранс», в субботу на шесть часов, с 11:00 до 17:00, изменятся трассы четырёх автобусных маршрутов. Автобусы № 7 и 24, чтобы объехать закрытый Дворцовый мост, пойдут через Малую Морскую, Исаакиевскую площадь, Конногвардейский бульвар и Благовещенский мост.

Следующие обычно по Троицкому мосту 46-й и 49-й автобусы направят на Литейный: первый по Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Боткинской улице, второй по Садовой, Мойке, Пестеля.

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Троллейбусы и трамваи изменят маршруты только на четыре часа, с 11 до 13 часов. Троллейбусное движение будет закрыто в Дворцовом проезде, на Дворцовом и Биржевом мостах, трамвайное – на Троицком мосту.

По информации ГУП «Горэлектротранс», троллейбусные маршруты №1 и 7 пойдут с Малой Морской на Гороховую до конечной станции «Адмиралтейский проспект», а обратно по Адмиралтейскому проспекту на Невский.

№10 и 11 направят по двум трассам. Выходя с Кораблестроителей, они будут разворачиваться у конечной станции «Съезжинская улица». А второй участок пути, по центру, у обоих будет начинаться на остановке «Конногвардейский бульвар».

Трамваи маршрута №3 будут объезжать Тройцкий мост по Инженерной улице, Белинского, Литейному мосту, улице Академика Лебедева, и далее на Лесной проспект к улице Смолячкова.