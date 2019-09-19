Смольный ограничил рост тарифов на штрафстоянку в 2020 году

В Петербурге предельную стоимость штрафстоянки для легковых автомобилей повысили 2928 до 3004 рублей. Окончательно тарифы станут известны после проведения торгов по выбору уполномоченной организации. Об этом 19 сентября сообщает комитет по тарифам.

Смольный установил базовый тариф — это «потолок» суммы за эвакуацию и штрафстоянку. На 2020 год он для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов составил 3004 рубля против 2928 годом ранее.

Рост затрат для владельцев машин категорий С и D (легковушек массой свыше 3,5 тонн и, соответственно, имеющих более 8 сидячих мест, не считая водительского) будет ограничен 18 026 рублями. Для сравнения: базовый тариф 2019 года составляет 17 569 рублей.

Тарифы на перемещение и хранение задержанных автомобилей будут установлены по результатам торгов на выбор подрядной организации в форме аукционов на снижение цены. Если конкурс признают не состоявшимся, плату установит сам комитет. Но ценник не будет превышать определенный ранее базовый тариф.