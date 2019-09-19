Александра Кержакова остановили сотрудники ГИБДД. После того, как он отсчитал 70 тысяч, его отпустили

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков был замечен днем 19 сентября в компании сотрудников ГИБДД. Его остановили, но после непродолжительной беседы отпустили. Цена вопроса составила 70 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», на черный Lexus GX460 Кержакова с легендарным числом «11» в госномере внимание обратили полицейские, дежурившие недалеко от Финляндского вокзала. Спортсмену махнули жезлом, он припарковался и вышел из машины.

Содержание диалога доподлинно неизвестно, но в скором времени Кержаков вернулся в машину и уехал. На месте своей вынужденной парковки он оставил, как сообщили «Фонтанке» осведомленные лица, «70 тысяч или около того».

Щедрость Александра, скорее всего, объясняется присутствием рядом с машиной ГИБДД еще одного служебного автомобиля — судебных приставов Петербурга. Их база должников интегрирована с системой «Поток-Д», которая сканирует автомобильный поток и вычленяет машины, принадлежащие клиентам приставов. В банке данных исполнительных производств за Кержаковым числится одно производство — на сумму 72 тысячи 300 рублей. Возможно, это остаток алиментного долга перед бывшей женой Миланой Тюльпановой.

Наиболее заметной звездой «Зенита» на алиментном небосводе в настоящее время является бывший полузащитник и нынешний тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук. Его экс-супруга Надежда подала иск о разделе совместно нажитого имущества и о взыскании денежных средств на содержание детей, живущих в Германии. Дело слушает Петроградский суд Петербурга.