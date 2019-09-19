Кванты вместо подстаканников. Как Петербург создает свою кремниевую долину

Как сделать Петербург столицей инноваций, в очередной раз задумались чиновники, главы госкорпораций и ведущих вузов. Меньше бюрократии и воровства, - ответили стартаперы.

В Петербурге официально заработал филиал фонда «Сколково». Об этом объявил 19 сентября президент организации Виктор Вексельберг в ходе пленарной сессии «Развитие инновационных экосистем. Опыт Санкт-Петербурга». Региональным оператором фонда стал холдинг «Ленполиграфмаш», а стратегическим партнером – АО «Технопарк Санкт-Петербурга», подведомственное учреждение комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного.

О том, что у крупнейшей в России инновационной площадки могут появиться региональные партнеры и Петербург может войти в число пилотных проектов, стало известно еще в сентябре 2017 года. Само соглашение было подписано в марте 2018-го. Но изменения в федеральный закон, которые позволяют резидентам получать налоговые льготы и менторскую поддержку без регистрации юрлица на территории московского «Сколково», вступили в силу лишь в августе 2019 года.

Пока количество коммерчески успешных инновационных проектов в России «не соответствует потенциалу, который есть», сказал Виктор Весельберг, комментируя региональную экспансию. «Не все смогут вырасти из маленькой компании в «единорогов» (стартапы, капитализация которых превысила $ 1 млрд за пять лет. – Прим. ред.), но партнерство с крупными корпорациями – одна из возможностей, которые предоставляет наш проект», – пообещал он. Всего «Сколково» хочет создать 10 инновационных центров по стране.

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По словам главы «Ленполиграфмаша» Кирилла Соловейчика, с момента подписания договора со «Сколково» региональный оператор отобрал 53 проекта в Северной столице. 36 компаний все же зарегистрировали юрлица в Москве, и только 17 остались в Петербурге. Возможность получать преференции в своем регионе должна помочь удержать достойные кадры. Кроме того, часть резидентов, перебравшихся в Москву, может вернуться в Северную столицу, рассчитывает оператор.

Но «Сколково» – уже не единственная организация, которая претендует на статус института инновационного развития в Северной столице. В 2019 году началась реализация масштабного проекта «ИТМО Хайпарк». Инноград станет частью города-спутника Южный в Пушкинском районе и включит в себя кампус университета, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы, производства и научные центры. Стоимость всего проекта оценивается в 41 млрд рублей. В частности, 4,7 млрд (как заявлялось в середине декабря 2018-го) готов был выделить Петербург. Как рассказал 19 сентября ректор ИТМО Владимир Васильев, первый этап, включающий главный учебный корпус, центр информационных технологий, центр фотоники и квантовых технологий и общежитие, должен осуществиться к 2024 году. К 2027-му заработают национальный центр урбанистики, центр наук о жизни и здоровье, центр обработки данных, бизнес-инкубатор и спорткомплекс. При этом здания в центре Петербурга, которые сейчас занимает ИТМО, университет покидать не будет.

Проект «технологической долины» будет «близок к «Сколково» с точки зрения нормативной базы, но все-таки иметь «разные модели», сказал Виктор Васильев. Впрочем, в чем именно будет заключаться различие, не уточнил.

На роль драйверов инноваций в Петербурге претендуют и крупнейшие вузы и госкорпорации. Так, главный инженер ОАО РЖД Сергей Кобзев заявил, что железнодорожный монополист – это не только «купе и подстаканники с чаем», но и технологическая компания. РЖД намерена тестировать беспилотные поезда и квантовые технологии передачи данных. Но перед гигантом стоят и более тривиальные задачи: например, борьба с обледенением составов.

Объединенная судостроительная корпорация , которая скоро пропишется в Петербурге, тоже «имеет запрос на инновации», заверил Дмитрий Колодяжный, советник президента АО ОСК. По его словам, в ближайшее время компания объявит о создании венчурного фонда. Наиболее интересные стартапы судостроительный гигант будет «поглощать или выводить в поставщики».

«Газпромнефть» собиралась создать инновационный инкубатор в Новой Голландии.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого реализует свой проект «инженерной долины». Как пояснил ректор вуза Андрей Рудской, цель акселератора – обучать не отдельных сотрудников, а целые команды и организации. «Необходима капитализация человеческого ресурса», – сказал он.

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Скепсиса в рассуждение о высоких технологиях добавил ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко. «Основой нашей экономики были и есть сырьевые ресурсы», – напомнил он. 1% повышения нефтедобычи может давать до 20 млрд долларов ежегодно, а выстроенная в стране система поддержки инноваций дает сбои. «Через какой сектор будут двигать лучевую медицину? Через сектор, который возглавляет Ковальчук (заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Борис Ковальчук. – Прим. ред.), и когда там они изобретут и доведут до производства протонную технологию? Да никогда она не появится, или [к тому времени] устареет и появится другая система», – заявил он.

В идиллию между наукой и бизнесом ректор Горного тоже внес ложку дегтя. По его словам, сейчас отечественным вузам проще работать и зарабатывать с зарубежными компаниями, нежели с российскими. «Мы не можем ни компьютер купить, ни стенд построить, потому что, по Налоговому кодексу, компания должна взять это себе, или мы должны забрать и заплатить налоги», – говорит он.

Модератор дискуссии, вице-губернатор Петербурга по науке Владимир Княгинин, выдвинул тезис о зарождении в Северной столице целой инновационной экосистемы. «Речь не должна идти о монополизации рынка одним игроком, но они и не должны вступать в конкуренцию. Скорее, мы должны формировать среду, чтобы хорошая идея могла развиться здесь. В рамках одной экосистемы кто-то может двигаться более живо, кто-то предлагать более интересные решения», – пояснил он. Впрочем, институтам развития все же придется побороться за резидентов. «Стартапов в Петербурге недостаточно», – признал вице-губернатор.

Резиденты «Сколково» с петербургскими корнями, демонстрировавшие свои достижения в холле «Ленполиграфмаша», рассказали «Фонтанке», что пока не готовы массово возвращаться в Северную столицу. «Пока не понятно, что нам это даст и как это будет происходить организационно. Например, должны ли мы снимать офис на площадке «Ленполиграфмаша», как это требовалось в московском «Сколково», чтобы считаться резидентом», – рассказывает Денис Милющенко, сооснователь проекта CloudTech, разработчика систем аналитики больших данных для развития городской среды. Создатели виртуальной операционной для обучения хирургов MedVR, напротив, обсуждают перерегистрацию здесь. В московском «Сколково» компания держит офис, чтобы получать льготы, но основные подразделения остаются в Северной столице. Перерегистрация позволила бы сэкономить на аренде, пояснил глава компании Владимир Бушуев. Что касается поддержки инноваций, в MedVR советуют властям придерживаться простого принципа: «Больше денег и меньше – бюрократии и воровства».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»