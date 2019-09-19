В Лондоне с молотка уйдут шлем штурмовика «Звездных войн», динозавры «Парка Юрского периода» и святая граната «Монти Пайтона»

Выставку экспонатов со съемочных площадок знаменитых фильмов организовали в лондонском кинотеатре BFI Imax. Все 250 артефактов можно будет купить.

«Черепа динозавров из «Парка Юрского периода», шлем штурмовика из «Звездных войн» и ручная граната «Монти Пайтона» входят в число памятных вещей из фильмов, которые собираются продать с молотка в Лондоне, выручив, как ожидают организаторы, 6 миллионов фунтов (479 млн рублей. — Прим. ред.)», – сообщает 19 сентября агентство Reuters.

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Двухдневный аукцион назначен на 30 сентября. До этого момента жители британской столицы и гости города могут бесплатно посмотреть на лоты. Самым ценным из них считается шлем имперского штурмовика из самого первого фильма «Звездных войн», за который собираются выручить 200 тысяч фунтов (больше 14 миллионов рублей).

«Шлем штурмовика сам по себе сделан довольно грубо. Можно увидеть подтеки краски, да и сколы и помятости есть. А внутри простая подкладка и линза. Ещё здесь написано имя актера, который его носил», – рассказал один из организаторов мероприятия, Стивен Лэйн.