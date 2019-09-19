«Аквилон Инвест» построит детский сад в ЖК «FoRest Аквилон» в Приморском районе

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» построит детский сад на 215 мест в рамках проекта комфорт-класса «FoRest Аквилон» у Юнтоловского заказника. Согласно инвестиционному договору, подписанному между застройщиком и Комитетом по имущественным отношениям, детский сад будет построен к 2024 году.

Трехэтажное здание детского сада площадью 4,5 тыс. кв. м будет спроектировано и построено на собственные средства холдинга «Аквилон Инвест». Застройщик также благоустроит прилегающую к социальному объекту территорию. После ввода в эксплуатацию дошкольное учреждение будет безвозмездно передано городской администрации.

Помимо детского сада, в первой очереди ЖК «FoRest Аквилон» откроется детский клуб «Аквилон Kids», где можно будет организовать занятия по изучению языков, праздничные или игровые мероприятия для юных жителей комплекса. «Аквилон Инвест» выполнит отделку помещения клуба, укомплектует его мебелью, техникой и игрушками. После сдачи первой очереди в эксплуатацию детский клуб будет передан в собственность жителей. Детские клубы «Аквилон Инвест» – это новый стандарт комфортной жилой среды для детей и родителей, который застройщик предусматривает в своих проектах.

«Мы понимаем, как важно обеспечить проект социальной, досуговой, коммерческой инфраструктурой, чтобы к моменту переезда жители получили готовую комфортную жилую среду. В ЖК «FoRest Аквилон» мы построим детский сад на 215 мест и создадим детский клуб, тем самым дополним социальную инфраструктуру Приморского района. Всего «Аквилон Инвест» одновременно строит пять детских садов в Санкт-Петербурге, которые мы безвозмездно передаем на баланс города», – рассказал директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» Виталий Коробов.

Напомним, жилой комплекс комфорт-класса «FoRest Аквилон» строится на участке в 3,6 га в Приморском районе рядом с Юнтоловским лесопарком. Здесь возведут пять корпусов переменной этажности от 9 до 13 этажей. Всего в ЖК «FoRest Аквилон» предусмотрено 2162 квартиры общей площадью 72 тыс. кв.м. Помимо жилья застройщик оборудует подземные паркинги, индивидуальные кладовые «сити-боксы» и колясочные. На первых этажах разместится многофункциональный комплекс с магазинами, кафе и фитнес-клубом. На территории ЖК появится эко-парк с детскими игровыми площадками и зонами отдыха для взрослых жителей. «Аквилон Инвест» внедрит в проект комплекс инновационных решений, разработанных внутри компании для повышения энергоэффективности и комфорта жилой среды: стандарт качества «4Е», технология улучшенного утепления фасадов «Термо-S» и «умная» система управления домом «In-Home». Жилому комплексу «FoRest Аквилон» присвоен класс энергосбережения А+.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф