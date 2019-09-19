В Дагестане задержан бывший топ-менеджер «Анжи». До этого он возглавлял организацию «Ахвах»

В Дагестане задержан бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи». Махи Идрисова, по предварительным данным, подозревают в экстремизме.

Как сообщает 19 сентября «Медуза», при обыске у Идрисова нашли «большое количество оружия»: помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты. Также в арсенале нашлись пистолет Ярыгина, пистолет, марка которого не установлена, и коллекционное холодное оружие.

Махи Идрисов стал вице-президентом махачкалинского «Анжи» в марте 2017 года. Когда об этом сообщил советник руководителя исполкома ВПП «Единая Россия» Ахмад Ахмедов, он представил Идрисова как председателя молодежной организации «Ахвах». В числе качеств топ-менеджера политик назвал «мужской характер, опыт работы и личные деловые качества». Пресса также писала про его хорошие отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.