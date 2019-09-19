Лежит на дороге «вафельница»: проехать можно, стоять нельзя. Но никто не накажет. Пока

На трех перекрестках в Петербурге появилась разметка «вафельница». «Фонтанка» нашла слабые места идеи и реализации.

Городские транспортники с дорожным новшеством промахнулись: половина водителей не знает, что это, штрафы взимать получится совсем не скоро, а места для ее появления есть и более нуждающиеся в регулировании.

К сентябрю на пересечении Богатырского и Коломяжского проспектов, Светлановского проспекта и улицы Орбели, а также на перекрестке Пискаревского и Полюстровского проспектов появилась разметка под номером 1.26 или «вафельница». При движении прямо на диагональных желтых линиях нельзя стоять. Задумывалось, чтоб водители не скапливались на перекрестках и не перекрывали движение тем, кто следует в перпендикулярном направлении. Поворачивающих автомобилей ограничение не касается.

Подавляющее большинство водителей (и не только Петербурга) уже сталкивались с ситуацией: поток машин, следующий по главной дороге, преграждает путь тем, кто по светофору пытается влиться. Для таких случаев и придумали «вафельницу»: она поможет наказать тех водителей, кто загородил проезд другим. Штраф — 1 тысяча рублей.

1.26 (цвет — желтый) — обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35.

Реклама



Новая разметка должна помочь водителю увидеть границы зоны перекрестка, где нельзя останавливаться, и поможет еще до выезда на перекресток определить, сможет ли он проехать эту «вафельницу» без остановки, если впереди затор.

При этом на «вафельной» разметке не запрещается останавливаться при повороте налево или направо (для пропуска встречных машин или пешеходов и велосипедистов), но только если за границами разметки нет затора. При движении прямо или при развороте останавливаться здесь нельзя.

В Петербурге первая такая разметка была нанесена еще 20 июня на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели, вторая – 26 августа на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов, и 17 сентября на перекрестке Богатырского и Коломяжского.

Но практика показывает: напрасно потратили дорогую краску. Водители не соблюдают новое правило. Как рассказали «Фонтанке в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за все это время не было выписано ни одного штрафа.

Все дело в том, что ГИБДД готово штрафовать нарушителей, но от правительства Петербурга не поступают сведения о таковых. Владельцем видеокамер является ГКУ «Городской мониторинговый центр», подведомственное комитету по информатизации и связи.

Как объясняют в комитете, на двух перекрестках – Светлановский-Орбели и Полюстровский-Пискаревский – видеокамеры есть, исправны, но... настроены на фиксацию других нарушений. Они помогают наказать тех, кто проехал на красный, либо переехал стоп-линию. Чтобы поймать нарушителей правил проезда перекрестков, нужно «дооснастить» уже имеющиеся камеры и настроить их должным образом. Комитет уже запросил допфинансирование на 2020 год.

Камеры, отвечающие за фиксацию нарушений ПДД, входят в одну из подразделов программы "Безопасный город". На установку 10 тысяч новых камер в 2020 году комитет попросил дополнительно 3 млрд рублей.

Реклама





Что касается перекрестка Богатырского и Коломяжского, то там в принципе нет камер. В комитет по информатизации сообщили, что планируют разработать проектно-сметную документацию и установить оборудование в 2020-2021 годах. Вопрос в том, доживет ли до этого времени «вафельница».

«Фонтанка» наблюдала, как работает новая разметка на всех трех перекрестках.

Вывод №1: из двух десятков опрошенных водителей половина не знала, «что же такое нарисовали на асфальте». Нередкий ответ: «Это просто временная разметка».

Вывод №2: места для упрощения потока выбрали не самые лучшие. Сейчас по утрам и вечерам на Богатырском проспекте, как раз у пересечения с Коломяжским, идут ремонтные работы. Поэтому движение, и без того очень активное, там затрудненно (пусть сервис «Яндекс.Пробки» даже в часы пик показывает, что шестиполосный Богатырский загружен максимум на 6 баллов).

Похожая ситуация и с перекрестком Пискаревского и Полюстровского проспекта. Да, улицы загружены, но до «красного» уровня доходит не часто. От «вафельницы», пускай даже и дающей результата, хуже там не станет. Более того, в социальных сетях один из водителей отметил: «стало в разы лучше». Однако большая часть автомобилистов все же наперебой высказывает альтернативные адреса – Светлановская площадь, перекресток проспектов Энгельса и Просвещения, и другие. На том же пересечении Невского и Марата, где каждый будний день с 16.45 до 20.30 пробки 6-7 баллов, регулирование и контроль нужны больше.

Что касается пересечения Светлановского проспекта и улицы Орбели, то по уровню загруженности оно, без сомнений, уступает длинному списку петербургских перекрестков. Вдвойне комично «вафельница» смотрится на волнистой дороге – на Светлановсколм проспект очень заметна колейность.

«Данные адреса были выбрали Дирекцией по организации дорожного движения Санкт-Петербурга совместно с Управлением ГИБДД на основании статических показателей загруженности перекрёстков и наличия камер наблюдения», – сообщается на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»