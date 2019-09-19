Пыль под Петербургом принесла пользу науке. Она древняя, космическая и может остановить глобальное потепление

Группа ученых со всего мира изучала породы в устье реки Лынна под Петербургом. Найденная там и в Швеции звездная пыль позволила предположить, из-за чего начался первый ледниковый период.

Доклад по результатам исследований был опубликован в журнале ScienceAdvances накануне, 18 сентября. Группа ученых под руководством Биргера Шмитца из Лундского университета в Швеции изучала морской известняк в устье реки Лынна в Волховском районе Ленобласти и в карьере в районе горы Кинеккулле на юге Швеции.

Найденные образцы звездной пыли позволили предположить, что на земле они оказались 466 млн лет назад, когда между орбитами Марса и Юпитера столкнулись два астероида. Распался объект диаметром примерно 150 км, какие-то его частицы могут падать на Землю до сих пор. Остатки звездной пыли, предполагают ученые, сформировали подобие завесы, которая отразила от поверхности Земли солнечные лучи и остудила зеленую планету. В тот период времени жизнь здесь уже зародилась, однако подобное «покрывало» многократно ее приумножило и разнообразило, позволив начаться первому ледниковому периоду.

Ученые, среди которых только один из России (Андрей Дронов, Геологический институт РАН, Москва), пока лишь предполагают, что события развивались именно таким образом, исследования планируется продолжить в Китае. Однако уже сейчас можно говорить, что теория применима на практике. Пыльная завеса в космосе может решить проблему глобального потепления. Сейчас в стратосфере Земли 1% звездной пыли, на климат она не влияет.