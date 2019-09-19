На юге КАД столкнулись несколько машин сразу, растёт пробка. ДТП попало на видео

Крупная пробка образовалась днём 19 сентября на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом из-за массовой аварии.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» насчитали шесть машин, стоящих в двух левых рядах. Очевидцы, видео которых размещено в «RU_CHP: Первый по происшествиям», считают, что авария произошла из-за «гонщика» в левом ряду. Машины раскидало по проезжей части.

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В 15:33 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал пробку длиной 4,8 километра на внутреннем кольце – от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, в ней можно потерять 35 минут, что на 31 минуту больше обычного.