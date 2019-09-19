Финляндия потратит 1,3 млрд евро на четыре новых ледокольных корвета

Правительство Финляндии 19 сентября согласовало закупку ледокольных корветов для ВМС страны, стоимость которых составит 1,3 млрд евро, что на 0,1 млрд больше той суммы, которая была оглашена первоначально.

Как следует из сообщения правительства, четыре корабля класса Pohjanmaa в рамках проекта Squadron 2020 (Laivue 2020) из соображений национальной безопасности будут построены на отечественном судостроительном заводе Rauma Marine Constructions (RMC) в городе Раума. Поставщиком боевого оснащения выбран шведский концерн Saab (его конкурентами в борьбе за тендер были немецкая Atlas Elektronik GmbH и канадская Lockheed Martin Canada Inc.). Контракт включает в себя четыре бортовые интегрированные боевые системы, состоящие из датчиков, вооружения и системы управления и контроля. Корветы вооружат ракетами класса «поверхность – поверхность», торпедами, морской артиллерией и минами. Гребные винты и гребные валы закажут у финской Aker Arctic Technology Oy. Контракты будут подписаны 26 сентября.

Строительство намечено на 2022–2025 годы, к 2028-му военные суда будут сданы в эксплуатацию.

Реклама



"Новые корабли ВМФ являются важной частью финской системы обороны в целом и морской обороны в частности до конца 2050-х годов", – подчеркнули в правительстве.

Как сообщалось ранее, планируется, что это будут суда стандартных финских размеров: 90 – 100 метров в длину и водоизмещением более 2000 тонн. Для сравнения: сейчас у ВМФ на вооружении минные заградители длиной до 78 метров и водоизмещением 1400 тонн.

Четыре новых корвета заменят семь судов, которые вышли или вскоре будут выведены из эксплуатации (бывший флагман – минный заградитель Ostrobotnia, два минных заградителя класса Hameenmaa и четыре ракетных катера типа Rauma). Также Финляндия планирует модернизировать ракетные катера класса Hamina, минные заградители класса Pansio и противоминный корабль Katanpaa.