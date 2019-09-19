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25.09.2019 18:00
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Жить в Пушкинском районе: познавательно и полезно

В Петербурге есть исторически сложившиеся промышленные районы, есть туристические, а есть ярко выраженные «спальные». В Пушкинском районе, например, и жить комфортно, и отдыхать интересно. Большие и маленькие пушкинцы постоянно открывают для себя здесь новые возможности для досуга и развития.

Жить в Пушкинском районе: познавательно и полезно

shutterstock.com

Именно здесь компания «Терминал-Ресурс» строит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Их жители могут прогуляться на природе, заняться спортом, участвовать в культурной программе – все эти возможности открываются в пешей доступности.

Международный масштаб

Пушкинский район, пожалуй, один из самых необычных районов Петербурга. В этом живописном месте сочетается чистый воздух парков, неповторимая архитектура знаменитых дворцово-парковых ансамблей и их культурные традиции. Местным жителям повезло: они могут изучить каждый уголок Пушкина и Павловска и удивлять гостей фактами, которых нет в туристических путеводителях. До известных на весь мир дворцов и памятников обитателям «Образцовых кварталов» всего пара километров. Екатерининский, Александровский, Баболовский, Буферный парки – «зеленые легкие» Пушкина. Около получаса займёт дорога до другого знаменитого дворцово-паркового комплекса – в Петродворце. Гулять, наслаждаясь природой, и при этом жить в мегаполисе, знакомиться с отечественной историей и культурой на месте исторических событий, заниматься спортом в непосредственной близости от дома – уникальные привилегии петербуржцев.

В то же время окрестности Пушкина – современная городская среда с развитой социальной инфраструктурой, удобными транспортными магистралями, ассортиментом супермаркетов, обилием деловых, развлекательных и спортивных центров. Здесь проводятся международные форумы и выставки, фестивали и концерты, которые посещают высокопоставленные дипломаты, туристы со всего света и местные жители.

shutterstock.com
shutterstock.com

Неослабевающий интерес

Эрмитаж, Русский музей, Петергоф, Екатерининский дворец – достопримечательности из разряда «must see» (необходимо увидеть). Многие туристы относятся к этой программе формально: забежать, сделать несколько дежурных фотографий, поверхностно прочитать или прослушать справочную информацию. У местных жителей есть возможность приобщиться к сокровищам мировой культуры и заинтересовать историей и искусством своих детей. Стоит посмотреть любую местную группу в соцсетях – и глаза разбегутся, столько интересного здесь происходит! Лицей Пушкина, дача Пушкина, музей современного изобразительного искусства, Историко-литературный музей – в каждом из них, помимо постоянных экспозиций, организуются временные выставки и тематические встречи. Музей ретро-техники и военной истории предлагает окунуться в атмосферу прошлого, перенестись на машине времени в 30-е или 70-е годы ХХ столетия. Интерактивный музей-театр «Сказки Пушкина» познакомит детей (да и взрослых тоже!) с произведениями, с которых начинается любовь к классической русской поэзии и национальной культуре. Молодежное объединение фотографов Пушкинского района в Доме молодёжи «Царскосельский» приглашает на занятия цифровой фотографией и к участию в клубных фотопроектах и выставках. В мероприятиях с удовольствием принимают участие и жители близлежащих «Царскосельских холмов», где возводятся «Образцовые кварталы».

Движение – жизнь!

Ещё одно существенное преимущество Пушкинского района – большой выбор спортивных и оздоровительных центров. В экологически благополучной среде проще вести активный образ жизни. Спортом здесь занимаются местные жители от мала до велика. Помимо секций единоборств, здесь есть фитнес-центры и гольф-клуб. На Волхонском шоссе работает теннисный клуб, на территории проекта «На Царскосельских холмах», рядом с ЖК «Образцовые кварталы», открыт конно-спортивный клуб. Летом по соседству с «Образцовыми кварталами» открылся спортивный комплекс для всех возрастов, где проходят занятия пляжным и зальным волейболом, футболом, теннисом, набирающим популярность ракетлоном (ракеточным многоборьем). Вскоре в спорткомплексе появятся залы для самбо, дзюдо, йоги, пилатеса, аэробики, хореографии. Осенью этого года для жителей Пушкинского района свои двери откроет ледовая арена, где будут обучать юных хоккеистов и фигуристов. В 20 минутах езды от «Царскосельских холмов» расположен комплекс для активного семейного отдыха – современный горнолыжный курорт «Туутари Парк». На его территории можно выбрать занятие по вкусу в каждом сезоне: горные велосипеды или верховую езду, катание на лыжах или сноуборде.

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива», ООО «Терминал-Ресурс», тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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