Александр Беглов не стал менять заместителей. Он внес в парламент кандидатуры нынешних вице-губернаторов

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание кандидатуры своих заместителей. Их состав остался прежним, сообщил «Фонтанке» 19 сентября представитель губернатора в петербургском парламенте Юрий Шестериков.

Проголосовать за кандидатуры вице-губернаторов заново депутатам предстоит потому, что накануне Беглов официально вступил в должность главы города, перестав быть временно исполняющим обязанности. Правительство города он обновил еще в январе, спустя три месяца после того, как был назначен руководить Петербургом. Тогда депутаты утвердили на посту вице-губернаторов шестерых новых чиновников, предложенных Александром Бегловым: Любовь Совершаеву, Евгения Елина, Николая Линченко, Эдуарда Батанова, Владимира Княгинина и Максима Шаскольского. Сохранили свои должности тогда и сохранят сейчас (в случае если их поддержат депутаты) и те вице-губернаторы, которые работали в Смольном еще при Георгии Полтавченко: Николай Бондаренко, Анна Митянина, Олег Марков и Владимир Кириллов.

Вероятнее всего, голосовать по кандидатурам вице-губернаторов депутаты будут в ближайшую среду, 25 сентября. Традиционно, прежде чем утверждать заместителей губернатора на посту, депутаты проводят с ними консультационные встречи. «В этот раз речь идет не о новых людях, а о тех вице-губернаторах, которые уже работают в правительстве и которых депутаты уже однажды утвердили. Но если потребуется, мы будем готовы провести встречи еще раз», – сказал «Фонтанке» Юрий Шестериков.

На первом заседании правительства города после выборов Александр Беглов констатировал, что его команда «собрана». Тогда же он поручил заместителям учесть предложения предвыборных программ его спарринг-партнеров — Надежды Тихоновой (баллотировалась в губернаторы от «Справедливой России») и Михаила Амосова (шел от «Гражданской платформы»).