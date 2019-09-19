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20.09.2019 18:00
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Добро пожаловать к домашнему очагу

Настоящий живой камин в городской квартире, который и греет, и украшает интерьер, могут позволить себе далеко не все. Жители малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» в Пушкинском районе легко и законно устанавливают в своих гостиных камины. Как это возможно? Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» предусмотрел камины проектом.

Добро пожаловать к домашнему очагу

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Владимир и Елена, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 3»:

– Мы давно хотели из многоэтажки переехать в собственный дом. Надоело нарезать круги по району в поисках места для парковки, слышать шумных соседей сверху, встречать незнакомцев во дворе и подъезде. Уже представляли, как жена будет встречать гостей на летней террасе, а я растапливать по вечерам настоящий камин. В последний момент ещё раз посчитали расходы на обслуживание частного дома, прикинули регулярные дополнительные вложения и приняли решение в пользу малоэтажки. Жили в Московском – переехали в Пушкинский район. Здесь много зелени, а людей на территории «Царскосельских холмов», где построен наш жилой комплекс, живёт немного. Все жильцы быстро перезнакомились, дети играют на площадке, соседи ходят друг другу в гости, как в нашем детстве. Во дворе благоустроенная территория, деревья, кустарники, полно мест для парковки. Хорошая транспортная инфраструктура – до метро "Московская" мы доезжаем на машине за 15-20 минут, до центра – за 30-40. Теперь у нас просторная трёхкомнатная квартира свободной планировки. Сделали объединённую кухню-гостиную, в ней есть эркер, как в загородном доме. Поставили обеденный стол, угловые диванчики – получилась настоящая терраса. В квартире много света и тепло. Мы живём на четвёртом, последнем, этаже. Здесь застройщик предусмотрел использование камина, с установки которого мы и начали ремонт. Дополнительных согласований не потребовалось. В семье уже появилась новая приятная традиция – собираемся вместе в воскресный вечер у живого огня, делимся своими мыслями, воспоминаниями, обсуждаем планы.

Игорь, покупатель готовой квартиры в новом жилом комплексе «Образцовый квартал 3»:

– Действующий камин в городской квартире нам как жителям мегаполиса казался невероятным. Да, камины есть в домах старого фонда, построенных до революции, но там они служат декоративным элементом. Мы побывали у друзей в доме с камином и тоже, как говорится, загорелись. Пригласили консультанта из компании, которая продаёт камины, он же инженер-замерщик. Обсудили с ним монтаж и с точки зрения эстетики зрения и безопасности. Он определил высоту подключения топки к дымоходу, посоветовал конкретную модель, проконсультировал по видам топлива. Отопление у нас автономное – во всей квартире тёплые водяные полы, терморегуляторы в каждой зоне, на крышах бельгийские газовые котельные. Так что камин нас интересовал не в качестве отопительного прибора, а как элемент интерьера. Я отвечал за техническую часть, жена занималась дизайном, поэтому камин у нас будет романтический, «под старину». Предвкушаем приятные вечера у камина в холодную и сырую погоду.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Вячеслав, специалист по установке каминов:

– Чаще камины заказывают для загородного дома, но в последнее время они стали появляться и в городских квартирах. Во-первых, это модно, придаёт статус помещению и его владельцу. Во-вторых, это действительно красиво. Если проектом дома камин не предусмотрен, устанавливают электрический, фальш- или биокамин. Конечно, они ни в какое сравнение не идут с настоящим камином. Камин с живым огнём состоит из топки, корпуса и дымохода. Выбирая такую конструкцию, нужно продумать всё обустройство, а также зону безопасности рядом с топкой. Дымоход является неотъемлемой частью камина, а монтировать его можно только там, где нет несущих элементов здания. Еще один важный момент – большой вес конструкции. Нужно рассчитывать несущую способность элементов дома и общего конструктива жилого здания. Если установка камина при проектировании и строительстве не предусмотрена, но всё-таки возможна, потребуется получение разрешения от архитектурного надзора города, согласование с техническими и пожарными службами. Выяснить возможности установки камина, грамотно произвести замеры и смонтировать камин на должном уровне с гарантией качества может только специалист.

Квартиры в готовых и строящихся домах от застройщика: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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