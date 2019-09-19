Союз меча и орала. Арестованный за резню в Петербурге националист начинал с уличных протестов против Путина

В Петербурге заключен под стражу 24-летний житель Москвы Роман Кулев, обвиняемый в покушении на убийство по мотивам национальной ненависти. Еще два года назад молодой человек ходил на политические акции и голосом выражал недоверие президенту.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 19 сентября Красногвардейский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Кулеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Москвич обвиняется в нападении на гражданина Узбекистана в составе организованной группы. Компанию ему, по версии следствия, составлял 18-летний соратник по взглядам Владислав Смоликов.

Поздно вечером 16 сентября москвичи, как считает следствие, окружили потерпевшего на Среднеохтинском проспекте, залили его лицо слезоточивым газом и каждый нанес по одному-два удара ножом в грудную клетку.

Иностранец выжил. Накануне фигурантам предъявили обвинение в покушении на убийство по мотивам национальной ненависти.

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«Мера пресечения Кулеву избрана по 16 ноября 2019 года с содержанием в СИЗО-1», – уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным «Фонтанки», обвиняемый ранее предпочитал иные способы выражения своих взглядов. В ноябре 2017 года он участвовал в шествии «Празднования Дня народного единства. В защиту интересов коренного населения РФ», скандировал лозунги: «Против Путина», «Революция 05.11.17». Его действия отражены в административных протоколах, составленных столичной полицией на Кулева.

Владислава Смоликова следствие тоже просит арестовать. Красногвардейский суд рассмотрит ходатайство 19 сентября.