Медведев заявил, что следующие три года бюджет России будет профицитным

Премьер Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства 19 сентября, объявил, что кабмин заложил профицит федерального бюджета на ближайшие три года.

«Как и в этом году, бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трёх лет», – сказал Медведев.

Доходы бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн руб., в 2021 году — 21,2 трлн руб., а в 2022-м — 22 трлн руб. Основными статьями расходов будут традиционно социальная сфера, образование и здравоохранение. Также бюджет должен быть направлен на достижение национальных целей развития, установленных указом президента Владимира Путина.

Всего в течение трёх лет на реализацию национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей. Значительная часть этих денег будет использована для развития социальной сферы.

Для национальных проектов, которые касаются развития экономики (поддержка несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, внедрение «цифры», повышение производительности труда), предусмотрено почти 1,2 трлн рублей, более 1,6 трлн отправят на создание современной, комфортной и безопасной инфраструктуры. Расходы Фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году составят почти 2,4 трлн рублей, а общая сумма трансфертов регионам в ближайшие три года составит почти 7,5 трлн рублей.