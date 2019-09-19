«У чеченского народа есть устойчивый иммунитет против подобного зла». Рамзан Кадыров готов ответить на вопросы ПАСЕ о преследовании представителей ЛГБТ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров готов к диалогу с представителем ПАСЕ по вопросам защиты прав сексуальных меньшинств в Чечне Франком Швабе. Об этом руководитель Чечни написал в своём телеграм-канале в четверг, 19 сентября.

«Приезд в Грозный представителей международных организаций является компетенцией МИД и иных федеральных органов. А Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД», – написал Кадыров.

При этом глава Чечни упрекнул представителей ПАСЕ в «неприкрытой предвзятости». «Есть все основания полагать, что они преднамеренно ставят перед собой цель очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию, – написал Кадыров. – Видимо, хотят, чтобы мы утратили свои духовные и национальные ценности, растворились в массе тех, кто забыл свои языки, религию, культуру, чтобы мужчины перестали быть мужчинами, а женщины женщинами».

Рамзан Кадыров добавил, что у народов России, в том числе у чеченского народа, «есть устойчивый иммунитет против подобного разрушительного и коррозийного зла», проблема преследования ЛГБТ в республике «сочинена и на самом деле не существует», что доказали многочисленные проверки компетентных органов и правозащитников.

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«У нас мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин. Так было тысячи лет и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе. Это не зависит от чьей-то воли, это кодекс чести народа, по которому веками жили наши предки и живет народ сегодня», – уточнил глава Чечни.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что представитель ПАСЕ Швабе посетит Чечню в пятницу, 20 сентября.

О преследованиях геев в Чечне правозащитники сообщили весной 2017 года. В Кремле тогда заявляли, что у них нет оснований не доверять словам Кадырова о том, что никакого преследования и тем более убийств геев в Чечне нет. Через несколько месяцев несколько десятков представителей ЛГБТ смогли получить политическое убежище в Канаде и Литве. Тех, кто пытался бежать из Чечни, ловили в разных регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге летом 2018 года.