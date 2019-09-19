«Алмаз – Антей» оснастил оборудованием третью полосу аэропорта Шереметьево

«Алмаз – Антей», вместе с предприятиями российской промышленности, выполнил комплекс работ по оснащению оборудованием построенной «с нуля» новой третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево.

С 1 сентября 2019 года всё оборудование новой взлетно-посадочной полосы введено в эксплуатацию, начаты плановые полеты и обслуживание пассажиров. Теперь аэропорт Шереметьево является первым и единственным в России аэропортом, который имеет три одновременно функционирующие взлетно-посадочные полосы, оснащенные современными средствами радиотехнического обеспечения полетов, связи и управления воздушным движением.

Применение третьей ВПП позволит значительно увеличить пассажиропоток и обеспечить комфортную и безопасную перевозку пассажиров.

Отлаженное взаимодействие с заказчиком оборудования позволило сократить сроки поставки техники и время выполнения работ по подготовке техники к вводу в эксплуатацию. Установленное оборудование интегрировано в единый комплекс радиотехнического обеспечения полетов, связи и управления наземным и воздушным движением аэропорта Шереметьево.

Проведенные приемо-сдаточные испытания всего комплекса систем и средств, связи и управления подтвердили характеристики оборудования и высокое качество выполненных специалистами Концерна работ. Для обеспечения управления воздушным движением командно-диспетчерский пункт (КДП) новой взлетно-посадочной полосы оснащен современным комплексом технических средств управления воздушным движением.

Также установлена современная метеорологическая система КРАМС-4, благодаря которой диспетчеры получают достоверную метеоинформацию.

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