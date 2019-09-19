Гарнир на колесах. В Петербурге появятся автолавки по продаже овощей, грибов и столовой зелени

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) намерен разрешить автолавкам торговать овощами, грибами и столовой зеленью. Как сообщили 19 сентября в пресс-службе ведомства, оно разработало соответствующие поправки в постановление правительства Северной столицы № 1045, которое регламентирует нестационарную торговлю.

Сейчас через автолавки могут торговать только производители хлебобулочной, молочной, мясной и рыбной продукции. В случае принятия поправок ассортимент развозной торговли расширится. При этом продажа овощей, грибов и столовой зелени будет подчиняться тем же правилам, уточнили в КИО.

В настоящее время проект поправок направлен на антикоррупционную экспертизу и согласование в исполнительные органы государственной власти Петербурга.